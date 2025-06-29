Hayat kavgası Boğaz’da bitti

Haberin Devamı

Durumu fark eden vatandaşlar seslenerek onu vazgeçirmeye çalıştı ancak Arık kendini Boğaz’a bıraktı. İhbar üzerine olay yerine İstanbul İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma (İSAK), Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Polisi ekipleri sevk edildi. Kısa sürede denizde arama yapan ekipler, Arık’ın cansız bedenine ulaştı. Olayın ardından İlhan Arık’ın daha önce katıldığı bir programda anlattığı hayat hikâyesi yeniden gündeme geldi. İki çocuk babası Arık, o yayında küçük yaşta babasını kaybettiğini, 1999 depreminde enkaz altından çıktığını, yetişkinlik döneminde ise üç aylık oğlunu hastane ihmali sonucu yitirdiğini anlatmıştı. Dramlarla örülü yaşam öyküsü, insanları derinden etkiledi.

‘GÜNLERCE BEŞİĞİN BAŞINDA AĞLADIM’

İlhan Arık, hayatına yön veren acı dolu anıları anlatırken çocukluk travmalarından evlat kaybına uzanan zorlu bir yaşam öyküsünü paylaştı. “Babaannem dedemi ve babamı terk edip gitmiş. Annem de beni yalnız büyüttü. Babamın ismi İrfan’dı, rahmetli oğlumun ismini de bu yüzden İrfan koydum” diyen Arık, kayıtta yaşadıklarını şu sözlerle anlattı, “Babam evde ölü bulundu. Küçük yaştan bu yana yetim büyüdüm. Babamı tanımadım, babamın yokluğunu hep hissettim. Başkalarının kıyafetlerini giydim. Oğlumu 3 aylıkken hastanenin ihmali ile kaybettim. Erkek evlat çok istedim. Ben baba sevgisi görmedim oğlum görsün istedim, olmadı. Ben hep yalnız başımaydım mücadelemi de böyle verdim. Günlerce beşiğin başında ağladım. Şu an iki kızım var. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. 99 depreminde Sakarya’da enkazın altından çıktık, 3 ay çadırda yaşadık. 14 yaşında enkazdan cansız beden çıkardım.”