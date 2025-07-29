Hayat karartan kokain masası

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İstanbul’da iddiaya göre 7 ay önce sosyal medya platformu LinkedIn üzerinden tanışan kripto borsasının ünlü isimlerinden ICRYPEX patronu Gökalp İçer (43) ile avukat Göksu Çelebi (27), 2 hafta önce Çeşme’ye tatile gitti. Tatil dönüşü İstanbul’a gelen İçer ve Çelebi, 14 Temmuz’da Maslak’ta daha önce irtibat kurdukları bir torbacıdan 8 gram kokain alarak İçer’in rezidansına gitti.

SERBEST BIRAKILDI SONRA YAKALANDI

Burada gece uyuşturucu madde kullandıktan sonra fenalaşan genç avukat yoğun bakıma alındı. Ağır komada olan Göksu Çelebi’ye uyuşturucu madde temin ederek kullanımını sağladığı öne sürülen ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer hakkında ise ‘uyuşturucu madde temin etme’ ve ‘olası kast ile öldürmeye teşebbüs’ suçlarından soruşturma başlatıldı. Şüpheli olarak gözaltına alınan İçer, 16 Temmuz’da sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İçer, önceki gün akşam saatlerinde yeniden gözaltına alındı.

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Uyuşturucu kullandıklarını itiraf eden İçer, ifadesinde Çelebi’nin kokain etkisiyle fenalaşmasının ardından su içirmeye çalıştığını ama durumu ağırlaşınca ambulans çağırdığını öne sürdü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan İçer, ‘öldürmeye teşebbüs’ ve ‘uyuşturucu temin etme’ suçundan Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na götürüldü. İçer çıkarıldığı hâkimlikteki sorgusunun ardından tutuklandı.