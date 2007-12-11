Hayat kadınına sabaha kadar tecavüze iki tutuklama

İddiaya göre 32 yaşındaki H.Ç, 30 yaşındaki C.Ö ile 20 yaşındaki K.G, Tarsus- Mersin otoyolunda otospot yapan hayat kadını 30 yaşındaki N.G.’nin yanında durdu. 3 arkadaş, kısa süre pazarlık yaptığı N.G.’yi zorla otomobile bindirerek otoyol kenarındaki dağlık alana götürdü. 3 arkadaş, fuhuş yapmaktan sabıkası bulunan N.G.’ye otomobil içinde sabaha kadar sırayla tecavüz etti. 3 arkadaş, sabah da N.G.’yi serbest bırakmak için 3 bin YTL istedi. O kadar parası olmadığını söyleyen N.G., zanlılara kurtulmak için 1000 YTL verebileceğini söyledi. Ardından da bir arkadaşını cep telefonuyla arayarak 1000 YTL istedi. Bunun üzerine zanlılardan C.Ö, N.G.’nin ilçe merkezindeki arkadaşının yanına giderek 1000 YTL’yi alıp, olay yerinde kalan arkadaşlarına kadını serbest bırakmalarını söyledi. Bu iki kişi de olay yerinden kaçarken perişan halde bıraktıkları kadın devriye görevi yapan jandarma tarafından baygın halde bulundu.

Tarsus 70’nci Yıl Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alınan N.G.’nin verdiği ifade üzerine zanlılardan K.G ve H.Ç yakalandı. İfadelerinde suçlamaları kabul etmeyen 2 zanlı tutuklanırken, ortadan kaybolan C.Ö’nün yakalanması için çalışmalar sürüyor.