Hayat Eve Sığar uygulaması nasıl indirilir? Hayat Eve Sığar uygulaması nasıl kullanılır, renklerin anlamları nedir?

Hayat Eve Sığar uygulaması vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler arasında vatandaşları bilgilendiren Hayat Eve Sığar uygulaması da yer alıyor. Uygulama ile vatandaşlar sağlık durumlarında değişim gördüklerinde, bunu uygulamada her gün doldurabildikleri sağlık testiyle bildirebiliyor, bulundukları konumdaki risk haritasını görebiliyorlar. Peki Hayat Eve Sığar uygulaması nasıl indirilir?

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR?

Hayat Eve Sığar mobil uygulaması Google Play Store ve AppStore üzerinden indirilebiliyor. Uygulamayı mobil marketlerden ücretsiz indirebilecek vatandaşlar, sağlık durumlarında değişim gördüklerinde, bunu uygulamada her gün doldurabildikleri sağlık testiyle bildirebilecek. Yüklenen bilgilerin doktora yönlendirilmesi sağlanacak.

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI APPSTORE İNDİRME LİNKİ

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI GOOGLE PLAY İNDİRME LİNKİ

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASINDA RENKLERİN ANLAMLARI NEDİR?

Kırmızı halka, Yüksek riskli bölge, yeşil halka az riskli bölge anlamına geliyor.

Uygulamadaki harita üzerinde, risk yoğunluğunun yanı sıra hastane, eczane, market, durak gibi acil ihtiyaçlarda bilinmesi gereken yerler de gösteriliyor.

Vatandaşlar, onayları doğrultusunda ailelerini ya da yakınlarını listelerine ekleyebiliyor. Bu şekilde sevdikleri kişilerin de riskli bölgelerden uzak durmalarını sağlayabiliyor.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu da uygulama üzerinden incelenebiliyor.