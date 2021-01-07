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Haber Giriş: 07.01.2021 - 11:54 | Son Güncelleme:

Hayat boyu öğrenme kurumları nedir? Hayat Boyu Öğrenme kurumlarında yüz yüze eğitim başlıyor

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Hayat boyu öğrenme kurumları nedir? Hayat Boyu Öğrenme kurumlarında yüz yüze eğitim başlıyor
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Milli Eğitim Bakanlığınca, hayat boyu öğrenme kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine 11 Ocak'tan itibaren başlanacağı bildirildi. Yapılan yazılı açıklamada “Hayat boyu öğrenme kurumlarındaki 20 Kasım 2020 tarihinde durdurulan eğitim faaliyetlerine 11.01.2021 tarihinden itibaren yüz yüze olarak başlanılacaktır. Salgının seyrine göre İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile kursların kapatılması veya yeniden açılabilmesi mümkün olacaktır.” Denildi. Peki, Hayat Boyu Öğrenme kurumları nedir?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı´nın koordinasyonunda ve MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü iş birliğinde 22 Ocak 2016 tarihinden itibaren yürütülen ve 10 Ekim 2017 tarihi itibarıyla sonlanan Türkiye´de Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi-2 Projesi kapsamında hazırlanan Hayat Boyu Öğrenme Portalı;

Kendini geliştirmek, yeni bir meslek veya beceri edinmek isteyen vatandaşlarımızın hayat boyu öğrenme faaliyetlerine tek noktadan erişimlerine imkân sağlayan Hayat Boyu Öğrenme Portalı ile bireyler, öğrenme fırsatlarının yanı sıra İŞKUR tarafından sunulan istihdam fırsatlarından da haberdar olabilecekleri; portalda Milli Eğitim Bakanlığına bağlı halk eğitimi merkezleri tarafından sunulan her yaş grubuna yönelik 3000´den fazla ücretsiz kurs ve eğitim programı, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehberlik alınabilecek her tür kurum bilgileri yer aldığı, bunların yanında çağın ihtiyacı olan uzaktan öğrenmeye imkan sağlayan e-öğrenme içerikleri HBÖ TV altında yayınlandığı ve her geçen gün yenileri ekleneceği; bir portal olarak "http://www.hbo.gov.tr" adresinde yayına sunulmuştur.

 

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