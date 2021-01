Hayat boyu öğrenme kurumları nedir? Hayat Boyu Öğrenme kurumlarında yüz yüze eğitim başlıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı´nın koordinasyonunda ve MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü iş birliğinde 22 Ocak 2016 tarihinden itibaren yürütülen ve 10 Ekim 2017 tarihi itibarıyla sonlanan Türkiye´de Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi-2 Projesi kapsamında hazırlanan Hayat Boyu Öğrenme Portalı;



Kendini geliştirmek, yeni bir meslek veya beceri edinmek isteyen vatandaşlarımızın hayat boyu öğrenme faaliyetlerine tek noktadan erişimlerine imkân sağlayan Hayat Boyu Öğrenme Portalı ile bireyler, öğrenme fırsatlarının yanı sıra İŞKUR tarafından sunulan istihdam fırsatlarından da haberdar olabilecekleri; portalda Milli Eğitim Bakanlığına bağlı halk eğitimi merkezleri tarafından sunulan her yaş grubuna yönelik 3000´den fazla ücretsiz kurs ve eğitim programı, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehberlik alınabilecek her tür kurum bilgileri yer aldığı, bunların yanında çağın ihtiyacı olan uzaktan öğrenmeye imkan sağlayan e-öğrenme içerikleri HBÖ TV altında yayınlandığı ve her geçen gün yenileri ekleneceği; bir portal olarak "http://www.hbo.gov.tr" adresinde yayına sunulmuştur.