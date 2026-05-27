‘Hayat 112’ yarım milyon cebe girdi

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından yerli imkânlarla geliştirilen ‘HAYAT 112 Acil Mobil İhbar Uygulaması’, bayram öncesi hizmete sunulmasının ardından 7 gün içinde 400 bin indirme sayısını geçti. Vatandaşların e-Devlet üzerinden kolayca giriş yapabildiği yeni mobil portal, video ve fotoğraf ekleme özellikleriyle 112’ye yapılacak bildirimleri daha etkin hale getirerek dijital dilekçe dönemi başlattı. e-Devlet bilgileriyle kullanılan uygulamada ‘ilk yardım ihbarı’ tek tuşla fotoğraf veya 10 saniyelik video ekleyip olayın yaşandığı adresi ekleyerek anında polis ekiplerine iletiyor.

Uygulamayı şu ana kadar IOS’da 170 bin, Android’de ise 250 bin kişi kullanmaya başladı. Uygulamada en çok ihbarın geldiği birim emniyet oldu. Sırasıyla AFAD, Jandarma, İtfaiye, Orman Yangını İhbarı ve Sahil Güvenlik birimlerine ihbar yapıldı.

EN ÇOK İHBAR İSTANBUL’DAN

En fazla ihbar yapılan şehirler arasında İstanbul ilk sırada yer alırken, İstanbul’u Ankara, Adana, Bursa, Diyarbakır, Konya ve Kahramanmaraş takip etti. AFAD’a en çok ihbar deprem yaşanan şehirlerden yapıldı.

ÖĞRETMENLERE ‘OKUL ACİL’ BUTONU

Son dönemlerde yaşanan saldırıların ardından uygulamaya ‘Okul Acil’ modülü de uygulamaya eklendi. Öğretmenler acil durumda tek dokunuşla ihbar verebiliyor. Ayrıca öğretmenler için akıllı saat ihbar modu da aktifleştirildi. Uyuşturucuyla mücadele uygulaması ‘UYUMA’ ve kadına şiddete karşı geliştirilen ‘KADES’, ‘Hayat 112 Acil’ çatısı altında birleştirildi. Ayrıca KADES’in akıllı saatlere entegrasyonu sağlandı. Uygulamadaki ‘Yakınımda Ne Var’ modülüyle daha önce örneği olmayan en yakın nöbetçi eczane, hastane ve sağlık ocakları haritada görülebilecek.

DEPREMDE ‘GÜVENDE’ MESAJI

Uygulamayı indiren kişi, seçeceği 5 il ve 5 ilçe için deprem, sel ve aşırı yağış gibi acil durum uyarılarını anında alabilecek. Merak ettiği kişiyi de uygulamadan takip edebilecek. 5 ve üzeri şiddetinde depremin yaşandığı yerin 100 kilometre yarıçapındaki kişilere, “İyi misin?” mesajı gönderecek. Eşzamanlı olarak sistemde kayıtlı 5 yakınına otomatik “Merak etmeyin o güvende” mesajı iletilecek.

RADARLAR VE EDS’LER GÖRÜLECEK

Portal sayesinde seyahat edecekler güzergâhlarındaki EDS’leri, sabit radarları ve hız koridorlarını telefonlarından görebilecek. Güvenlik gereği arama ve çevirme noktalarının tam konumu verilmeyecek, ancak yol boyunca toplam kaç trafik kontrolünden geçileceği bildirilecek. Uygulama kapsamında olumsuz bir durum karşısında ihbarda bulunabilinecek. İhbarda bulunan kişi, ‘ihbarımı gizli tut’ seçeneğiyle gizlilik modunu aktifleştirerek suçla mücadeleye destek olurken, bilgileri 3. kişilerle paylaşılmayacak.

Afet anındaki kargaşayı önlemek amacıyla ‘Acil toplanma alanlarının’ yerleri ve en yakın toplanma alanları da sisteme entegre edildi. Enkaz altında alarm butonuyla yüksek frekanslı ses ile yardım ihbarının da yapıldığı sistem sayesinde saniyeler içinde ilgili konuma ulaşılabilecek. Sistem, insan kulağının duyamayacağı, yalnızca arama kurtarma köpeklerinin algılayabileceği özel bir ses frekansı üreterek köpeklerin yön bulmasını sağlayacak. Sesli iletişimin yapılamadığı veya alternatif bir haberleşme yöntemine ihtiyaç duyulan durumlarda ise cihaz, Mors kodu yardımıyla hızlıca acil yardım çağrısı gönderebilecek.