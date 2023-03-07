Hayalleri yarım kalmadı

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Hatay’ın Antakya ilçesinde depremde evleri yıkılan Okan ve Dilek Karaca çifti, geldikleri Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde bir otele yerleştirildi. Hatay’da nikâhları kıyılan, düğün hazırlıkları yaparken depreme yakalanan çift için konakladıkları otelde düğün yapıldı. Gelinlik ve damatlık giyen çift, tulum eşliğinde girdikleri salonda dans etti. Deprem nedeniyle eğlencenin sınırlı tutulduğu düğünde katılımcılar çifti tebrik etti.

MORAL OLDU

Depremzede çift için düğünü organize eden Karadeniz, Mekaleskirit Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (MEKADER) Başkanı Halil Kosanoğlu, çiftin yarım kalan hayallerini gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “Misafirlerimizin, düğünü Deprem nedeniyle yapamadıklarını öğrendik. Bütün eşyalarının yıkılan binanın altında kaldığını, evlerinin tamamen altüst olduğunu duyduk. Biz de güzel bir organizasyon yaptık. Çiftimize moral vermiş olduk” dedi.