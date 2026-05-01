Hayalleri yarım kaldı

BURSA’da Hakkı Çetin (49), soğuk hava deposu bulunan Elif Çalışkan’a (40) armut sattı. Ödemesini yapan Çalışkan’dan ihracatta kullanılan 5 milyon TL’lik armut kasası satın alan Hakkı Çetin ise borcunu ödemedi. Çalışkan, İstanbul Barosu’na kayıtlı avukat olan kız kardeşi Hatice Kocaefe (26) aracılığıyla hukuki süreç başlatınca, Hakkı Çetin ile aralarında husumet oluştu. Yine iddiaya göre kız kardeşleri telefonda tehdit eden Çetin, hakkında başlatılan icra takibinin geri çekilmesini istedi. Kocaefe ise olumsuz yanıt verip hukuki sürecin devam edeceğini belirtti.

5 SUÇ KAYDI OLAN KATİL YAKALANDI

İki kız kardeş, pazartesi günü 17.00 sıralarında, babaları Rahmi Kocaefe ve erkek kardeşleri Muammer Kocaefe ile birlikte sahibi oldukları Gürsu ilçesi Ağaköy Mahallesi’ndeki soğuk hava deposuna yürüyerek gittikleri sırada, otomobille önlerini kesen Hakkı Çetin’in silahlı saldırısına uğradılar. Çetin saldırının ardından otomobille kaçarken, Elif Çalışkan dizine, Hatice Kocaefe ise göğsüne isabet eden kurşunla yaralandı. Hastaneye kaldırılan Hatice Kocaefe, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Tedaviye alınan Elif Çalışkan’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay sonrası jandarma 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturmanın devredildiği Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri de Hakkı Çetin’i Nilüfer ilçesinde rezidanstaki bir dairede yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin 5 ayrı suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı. Soruşturmayı genişleten polis, 4 kişiyi daha gözaltına aldı.

Rahmi Kocaefe, kızının cübbesine sarılarak gözyaşı döktü.

ABD’DE YÜKSEK LİSANS YAPMIŞ

Avukat kızı Hatice Kocaefe’nin ölümüne, diğer kızı Elif Çalışkan’ın ise yaralanmasına tanık olan ve büyük acı yaşayan Rahmi Kocaefe, dün evinde taziyeleri kabul etti. Rahmi Kocaefe, hayat dolu olan kızının İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduğunu belirterek, “Hatice, Viyana Üniversitesi’nde Erasmus yaptı. Mezun olduktan sonra Amerika’da Stanford Law School’da yüksek lisans yaptı, Harvard’da da akademik çalışmalar yürüttü. Birleşmiş Milletler İklim Konferansı delegasyonunda görev aldı. Geçen ay da Brezilya’da yapılan bir toplantıya katılmıştı” dedi.

Kızının hedeflerinin büyük olduğunu belirten Kocaefe, “Hatice, ‘Dünyanın her yerinde arkadaşlarım var’ derdi. Dünya çapında bir hukuk bürosu kurmak istiyordu. Eğitim vakfı kurma hayali vardı. O gün de ofisini açmak için hazırlık yapıyordu. Umutları, hayalleri, hepsi yarım kaldı. Defalarca tehdit edildik. Kızım sadece işini yapıyordu. Sorumluların en ağır cezayı almasını istiyorum” ifadelerini kullandı.

Katil Hakkı Çetin’in pompalı tüfekle poz verdiği fotoğrafı ortaya çıktı.