Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Hayalleri 'Emniyet'te

#Roman#Polis#Emniyet
Hayalleri Emniyette

Polisler ve İstanbul Kuştepe’deki Roman öğrenciler tatil eğlencesinde bir araya geldi, hem çaldı hem söyledi... Konser veren çocuklar, “Hayallerim Emniyette” isimli rap şarkıyı da seslendirdi.

Haberin Devamı

İstanbul Kuştepe’deki Abdurrahman Köksaloğlu Ortaokulu’nda polis kıyafeti giyen öğrenciler, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün düzenlediği “Ses Ver Hayata, Emniyetli Yarınlara” etkinliğinde birlikte sahneye çıktı. Çoğunluğu müzik enstrümanı kullanmaya çok küçük yaşlarda başlayan ve müziğe genetik yatkınlığı olan 30 öğrenciden oluşan koro ve orkestraya; bağlama, gitar ve perküsyon çalan çevik kuvvet polisleri de eşlik etti.

Hayalleri Emniyette



3 AY BİRLİKTE ÇALIŞTILAR

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından dezavantajlı bölgelerdeki öğrencilerin sosyal hayata adaptasyonunu sağlamak amacıyla yapılan etkinlikte öğrenciler, polis Burcu İstanbullu Dildar ve Bahadırhan Erzenoğlu liderliğinde 3 ay boyunca haftada iki gün olmak üzere hazırlık yaptı.

Haberin Devamı

Hayalleri Emniyette

13 ŞARKILIK REPERTUVAR

13 şarkılık repertuvarla okul bahçesinde izleyici karşısına çıkan çocuklardan 5 yaşındaki Defne Nisa Asya, öğretmenleri tarafından polisler için bestelenen “Tut Elimden Tut” isimli şarkıyı söyledi. Yine polisler için bestelenen “Hayallerim Emniyette” isimli rap tarzındaki şarkıyı da seslendiren öğrenciler, izleyenleri önce duygulandırdı sonra coşturdu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Roman#Polis#Emniyet

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu Kuvvetli sağanak yağışlara dikkat...

Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Kuvvetli sağanak yağışlara dikkat...

#Meteoroloji
Pınar Gültekin davasında 23 ay sonra karar Cemal Metin Avcıya haksız tahrik indirimiyle 23 yıl verildi

Pınar Gültekin davasında 23 ay sonra karar! Cemal Metin Avcı'ya haksız tahrik indirimiyle 23 yıl verildi

#Pınar Gültekin
Fenerbahçe idmanına Jorge Jesus damgası Futbolcular zorlandı...

Fenerbahçe idmanına Jorge Jesus damgası! Futbolcular zorlandı...

#Fenerbahçe

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu Kuvvetli sağanak yağışlara dikkat...

Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Kuvvetli sağanak yağışlara dikkat...

#Meteoroloji
Pınar Gültekin davasında 23 ay sonra karar Cemal Metin Avcıya haksız tahrik indirimiyle 23 yıl verildi

Pınar Gültekin davasında 23 ay sonra karar! Cemal Metin Avcı'ya haksız tahrik indirimiyle 23 yıl verildi

#Pınar Gültekin
Fenerbahçe idmanına Jorge Jesus damgası Futbolcular zorlandı...

Fenerbahçe idmanına Jorge Jesus damgası! Futbolcular zorlandı...

#Fenerbahçe