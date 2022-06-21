Hayalleri 'Emniyet'te

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İstanbul Kuştepe’deki Abdurrahman Köksaloğlu Ortaokulu’nda polis kıyafeti giyen öğrenciler, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün düzenlediği “Ses Ver Hayata, Emniyetli Yarınlara” etkinliğinde birlikte sahneye çıktı. Çoğunluğu müzik enstrümanı kullanmaya çok küçük yaşlarda başlayan ve müziğe genetik yatkınlığı olan 30 öğrenciden oluşan koro ve orkestraya; bağlama, gitar ve perküsyon çalan çevik kuvvet polisleri de eşlik etti.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından dezavantajlı bölgelerdeki öğrencilerin sosyal hayata adaptasyonunu sağlamak amacıyla yapılan etkinlikte öğrenciler, polis Burcu İstanbullu Dildar ve Bahadırhan Erzenoğlu liderliğinde 3 ay boyunca haftada iki gün olmak üzere hazırlık yaptı.

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13 ŞARKILIK REPERTUVAR

13 şarkılık repertuvarla okul bahçesinde izleyici karşısına çıkan çocuklardan 5 yaşındaki Defne Nisa Asya, öğretmenleri tarafından polisler için bestelenen “Tut Elimden Tut” isimli şarkıyı söyledi. Yine polisler için bestelenen “Hayallerim Emniyette” isimli rap tarzındaki şarkıyı da seslendiren öğrenciler, izleyenleri önce duygulandırdı sonra coşturdu.