Hayalinin peÅŸinden giden kadÄ±n Ã§iftÃ§i, kurduÄŸu serada Ã¼retime baÅŸladÄ±

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Konya'nÄ±n GÃ¼neysÄ±nÄ±r ilÃ§esinde kurduÄŸu serada ilk domates hasadÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren Fadime Uysal, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±l Ã¼retim kapasitesini artÄ±rarak baÅŸkalarÄ±na da Ã¶rnek olmak istiyor.

Ä°ki Ã§ocuk annesi 41 yaÅŸÄ±ndaki Uysal, 13 yÄ±l yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Antalya'da eÅŸinin yaptÄ±ÄŸÄ± muz ve tropikal meyve Ã¼retimine destek verdi.

Kendi serasÄ±nÄ± kurma hayalini gerÃ§ekleÅŸtiren Uysal, Habiller Mahallesi'nde 2 dÃ¶nÃ¼m arazi Ã¼zerine kurduÄŸu serada domates Ã¼retimine baÅŸladÄ±.

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SERASINI BÃœYÃœTMEYÄ° HEDEFLÄ°YOR

Uysal, AA muhabirine, yoÄŸun iÅŸ temposu iÃ§inde hayallerini gerÃ§ekleÅŸtirmenin mutluluÄŸunu yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Hasada baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ±, ÅŸu anda 20 ton domates topladÄ±klarÄ±nÄ± anlatan Uysal, sezon sonunda 60 ton Ã¼rÃ¼n elde etmeyi beklediklerini dile getirdi.

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Uysal, emeklerinin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± hÄ±zlÄ± ÅŸekilde almaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Ã‡ok gÃ¼zel bir duygu. BÃ¼tÃ¼n kadÄ±n arkadaÅŸlarÄ±ma Ã¶neriyorum. Hepsinin benim gibi dimdik ayakta durup iÅŸlerinin patronu olmasÄ±nÄ± istiyorum. Herkes hedefinin peÅŸinde olsun. Ben hayallerimin peÅŸinde koÅŸuyorum ve hayallerime ulaÅŸtÄ±m." diye konuÅŸtu.

Bu yÄ±l 2 dÃ¶nÃ¼m arazi Ã¼zerine kurduÄŸu serasÄ±nÄ±n alanÄ±nÄ± gelecek yÄ±l 5 dÃ¶nÃ¼me Ã§Ä±karmayÄ± hedeflediÄŸini aktaran Uysal, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"ÃœrÃ¼n Ã§eÅŸitliliÄŸini de artÄ±rmak istiyorum. Serada iÅŸlerin yoÄŸun olmasÄ± nedeniyle zaman zaman bÃ¶lge halkÄ±ndan destek alÄ±yoruz. Ã‡ok arkadaÅŸÄ±mÄ±za da iÅŸ imkanÄ± verdik, hala da vermeye devam ediyoruz. Haftada iki defa beÅŸer ton domates topladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÃ§in ara sÄ±ra kadÄ±n arkadaÅŸlarÄ±mÄ± Ã§aÄŸÄ±rÄ±yorum. Åžimdi onlar da 'Biz de sera kurmak istiyoruz' diyorlar. BunlarÄ± duyunca mutlu oluyorum."

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"EÅžÄ°M GÃœÃ‡LÃœ BÄ°R KADIN, Ã‡ALIÅžMAYI SEVER"

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Uysal'Ä±n eÅŸi Atilla Uysal da eÅŸinin hayallerini gerÃ§ekleÅŸtirmek amacÄ±yla memleketlerine dÃ¶ndÃ¼klerini, elde ettikleri verimin kendilerini mutlu ettiÄŸini sÃ¶yledi.

EÅŸinin her zaman yanÄ±nda olduÄŸunu vurgulayan Uysal, "EÅŸim gÃ¼Ã§lÃ¼ bir kadÄ±n, Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± sever, asla pes etmez. Ben de eÅŸimin hayallerini gerÃ§ekleÅŸtirmek istedim. Bundan dolayÄ± da mutluyum. Åžu anda da Ã¼retime devam ediyoruz. Burada bize sulama konusunda yardÄ±mcÄ± oldular." ifadelerini kullandÄ±.

GÃ¼neysÄ±nÄ±r Belediye BaÅŸkanÄ± Ahmet Demir de Fadime Uysal'Ä±n Ã¶rnek bir kadÄ±n giriÅŸimci olduÄŸunu belirterek, "Ãœreticimize istediÄŸi her konuda destek oluyoruz. Kendisi geniÅŸ bir alanda sera kurdu. KadÄ±n Ã¼reticilerimizin her zaman yanÄ±ndayÄ±z." dedi.