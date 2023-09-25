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Hayalini yaşatmak için can verdi

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#Almanya#Gümüşhane#Ömer Bulut
Hayalini yaşatmak için can verdi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2023 07:00

Almanya’da emekli olduktan sonra memleketi Gümüşhane’ye dönen Ömer Bulut, ağabeyi ile 12 bin çam fidanını toprakla buluşturarak çocukluk hayalini gerçekleştirmişti. Ömer Bulut dün gözü gibi baktığı ormanında çıkan yangını söndürürken hayatını kaybetti. 

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Almanyada 30 yıl işçi olarak çalışıp emekli olduktan sonra memleketi Gümüşhane’nin Köse ilçesine bağlı Kayadibi köyüne dönen 78 yaşındaki Ömer Bulut ile ağabeyi Abdurrahman Bulut küçük yaşlarda kurdukları orman hayallerini gerçekleştirmek için kolları sıvadı. İki kardeş, Orman Müdürlüğü’nün belirlediği Gözeler mevkisindeki 300 dönüm arazide, 500 bin lira harcayarak 12 bin çam fidanını toprakla buluşturdu. Sulama havuzu da kuran Bulut kardeşler hayallerindeki çam ormanına gözü gibi bakıyordu. Dün ormanda yangın çıktı. Otların kuru olması ve rüzgârın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına müdahale için itfaiye ekipleri ile birlikte ilk koşan Ömer Bulut oldu. Kısa sürede söndürülen yangın alanında Ömer Bulut’un cansız bedenine ulaşıldı. Bulut’un cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

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Hayalini yaşatmak için can verdi

‘KÖYÜMÜZ YASTA’

Kayadibi köyü muhtarı Adem Alkan, “Yaşanan üzücü olayda Ömer Amcamızı kaybettik. Köyümüz yasta. Tüm emeklilik parasını buraya ayırmıştı” dedi.     

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#Almanya#Gümüşhane#Ömer Bulut

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