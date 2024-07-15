‘Hayali üniversite’de FETÖ iddiası

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Sırbistan’da faaliyet gösterdiği ve 168 ülkeden 4 bin öğrenciye uzaktan eğitim verdiği öne sürülen ‘Yeni Pazar Üniversitesi’nin aslında hiç olmadığı ortaya çıkmıştı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) geçen yıl suç duyurusunda bulunduklarını belirtmişti. Hürriyet’e konuşan mağdurların avukatı Dilara Damla Öksüz de şunları söyledi:

KARGOYLA DİPLOMA

“100’ün üzerinde mağdur olduğunu tahmin etsek de 2-3 gündür tarafımıza ulaşan şikâyetlere baktığımızda sayı çok daha fazla. Burada bir üniversite değil şirket söz konusu. Mağdurlar aslında okula değil limited şirkete ödeme yapmış. Diplomanın parasını verenler ve hâlâ diplomayı kargodan bekleyenler var. Ortada Yeni Pazar Üniversitesi diye bir üniversite yok. Adresi, mütevelli heyeti yok. Başka bir başvuruyla sahte bir internet sitesi kurulmuş. ‘Edu.tr’ uzantılı bir siteyi de bu şekilde almışlar. Siz üniversitenin sitesinde olduğunuzu sanıyorsunuz, ancak değilsiniz. Fotoğrafını ve kişisel bilgilerinizin olduğu bir belge, öğrenci belgesi adı altında yollanmış.

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KHK’LILARA ‘FREUD’ SERTİFİKASI

Hiçbir öğrenci fiziken okula gitmemiş. Zaten en önemli vaatleri arasında ‘hiç gelmeden diploma alacaksınız’ ifadesi var. Derse giren kişiler arasında FETÖ soruşturması kapsamında KHK ile atılan hâkimler, savcılar ve bazıları kamuoyu tarafından bilinen isimler olduğunu söylediler. Onlar da sertifikalarını, diplomalarda Yeni Pazar Üniversitesi’yle birlikte adı bulunan ‘Freud Üniversitesi’nden almış. Ancak gerçekte böyle bir üniversite de yok. Viyana’da Sigmund Freud Üniversitesi var ve zihinlerde ‘gerçek’ algısı yaratmak için Freud Üniversitesi adını seçmişler.



Bir diğer konu da 4 yıllık eğitim süresi dolmadan para karşılığında sözde ‘erken mezuniyet’ vaat etmeleri. Normal kayıtlar 2 bin ile 4 bin Euro arasıyken ‘erken diploma’ adı altında farklı tutarlarda paralar talep edilmiş. Haklarında ‘Sahte evrak’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek’ gibi 3 suçtan şikâyette bulunduk.”

REKTÖR KKTC’DE AKADEMİ KURMUŞ

İDDİALARIN odağındaki Ali İlseven’in sahibi olduğu, merkezi KKTC’de görünen bir eğitim akademisi de 2014 yılından beri faaliyet gösteriyor ve internet sitesinde 35 bin öğrenciye 342 farklı eğitimle 348 bin sertifika verildiği yazıyor. Aile ve yaşam koçluğu, sarkaç eğitimi, spiritüel danışmanlık, otizmli çocuklar eğitmenliği gibi alanlarda uzman eğitmen yetiştirme projesi sunduğunu iddia ediyor.

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TPD ŞİKÂYET ETMİŞ

Aynı eğitim akademisinin Ali İlseven’in fotoğrafıyla paylaştığı ilanlarında eğitim satın alan herkese, ‘YÖK denkliğine sahip uluslararası üniversitede ücretsiz psikoloji lisans eğitimi’ verdiğini iddia etmesi, Türk Psikologlar Derneği’nin (TPD) dikkatini çekmişti. 2023 yılında Ali İlseven ve akademisiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunduklarını söyleyen TPD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gökhan Malkoç, “Ancak davanın açılması için yeterli delil elde edilememesi veya kovuşturma olanağının bulunmaması hükmü gereği dava açılmadı. Bu konuda YÖK’ün ciddi bir inisiyatif alması gerekiyor” dedi.

LİSE MEZUNU REKTÖR YURTDIŞINDA YAŞIYOR

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Sahte üniversite diplomasına ‘rektör’ ve ‘profesör’ unvanıyla imza atan, 2016’da ise ‘Dünya Motivasyon Şampiyonu’ lakabıyla Anadolu’daki üniversiteleri gezip televizyon programları yapan Ali İlseven’in yurtdışında yaşadığı belirtiliyor. İlseven’in Arnavutluk’ta ikamet ettiği iddia edildi.