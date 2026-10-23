Hayali staj çarkı deşifre edildi: Eski okul müdürlerinin de olduğu 12 şüpheli cezaevine gönderildi

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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada, aralarında eski okul müdürlerinin de bulunduğu şüphelilerin bazı MESEM'lerde sahte staj organize ederek dolandırıcılık yaptığı ve rüşvet aldıkları belirlendi.

Staj belgeleri düzenlenen öğrencilerin çalışmaları gereken iş yerlerinde hiç staja gitmediği, bu yolla toplam 36 milyon 244 bin 715 lira kamu zararına neden olunduğu ve 8 milyon 749 bin lira ile iki dizüstü bilgisayar ve iki renkli yazıcının rüşvet olarak alındığı öne sürüldü.

Çalışma başlatan ekipler, 45 şüphelinin kimliğini belirledi. Şüphelilerden birinin hayatını kaybettiği, ikisinin de başka suçlardan cezaevinde bulunduğu tespit edildi. Ekipler, 21 Ekim'de düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 39 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerinde bulunamayan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklanırken, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.

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