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‘Hayali poliçe’ vurgunu

#Hayali Poliçe#Vurgun#Ayşe Ceylan
‘Hayali poliçe’ vurgunu

Oyuncu Canan Hoşgör’ün 182 bin dolarını çaldığı için 10 yıl hapis cezası alan sigortacı Ayşe Ceylan, bu kez de ‘hayali poliçe’ düzenlemekle suçlanıyor. Geçen yıl cezaevinden çıkan Ceylan, “Geçmişte birtakım karanlık işlerim oldu. Yatacağım cezayı yattım” diyerek iddiaları reddetti.

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İSTANBUL Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmaya göre, ofis malzemeleri satışı yapan iki şirketin sahipleri Ümit Harman (45) ile Recep Biradlı (29), ticari alacak sigortası yaptırmaya karar verdi. İkili, bir arkadaşları aracılığıyla sigortacı Ayşe Ceylan (39) ile tanıştı. Ceylan, en uygun teklifi veren sigorta şirketini bulduğunu, devlet garantili özel bir poliçe düzenleneceğini söyledi.
Ceylan, ödenmesi gereken primin 109 bin 927 dolar olduğunu Biradlı ve Harman’a iletti ve ödemenin 12 Ekim’de elden teslim edileceğini söyledi. Biradlı, anılan gün Ceylan ile sigorta şirketinin Kadıköy’deki bölge müdürlük binasının karşısında bulunan bir restorana gitti. Dakikalar sonra, Ceylan’ın ‘Melek’ olarak tanıttığı kişi de geldi. Bu kişinin, sahte olduğu anlaşılan bir dizi evrakı Biradlı’ya imzalattığı kamera kaydına yansıdı. Biradlı hazırladığı paraları bir el torbasına koydu ve ‘Melek’ isimli kişiye verdi.

‘Hayali poliçe’ vurgunu

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‘KARANLIK İŞLERİM OLDU’

Biradlı ve Harman, ödemeyi yaptıktan sonra poliçenin kendilerine gönderilmesini istedi. Ceylan, poliçe için sürekli farklı gerekçeler öne sürdü. Durumdan şüphelenen ikili yaptıkları araştırma sonrası anılan sigorta şirketinde ‘Melek’ isimli bir kişinin çalışmadığını öğrendi. Suçlamaları kabul etmeyen Ayşe Ceylan ise “Geçmişte birtakım karanlık işlerim olduğu doğru. Yatacağım cezayı da yattım. Beni şikâyet edenlerden ben de şikâyetçi oldum” diye konuştu.

BAŞKALARI DA VAR

Savcılık soruşturma dosyasında, benzer yöntemle dolandırılan başka kişilerin de olduğu bilgisi yer aldı. Soruşturma dosyasında adı geçen isimlerden Hakan Tekin, Hürriyet’in soruları üzerine “Bizim işyerimiz birkaç kez soyuldu. Biz de sigorta yapalım dedik, Ayşe Ceylan’ı bulduk. Bize sigorta yaptığını söyledi. 12 bin dolar ödedik. Bize 3 ayrı poliçe gönderdi. Bu süreçte yine soyulduk. Sigorta şirketini aradık. ‘Elinizdeki poliçeler sahte. Bizde kaydınız yok’ yanıtı aldık” diye konuştu. Erdinç Kara isimli bir başka kişi de Ceylan’a banka yolu ile 30 bin dolar gönderdiğini, kendisinin de dolandırıldığını öne sürdü.

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#Hayali Poliçe#Vurgun#Ayşe Ceylan

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