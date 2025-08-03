Hayali kâbusa döndü… Kurşunların ortasında kaldı

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Taksitli araç almak için bir katılım bankasının çekilişine katılan tekniker Erol, almak istediği otomobili birkaç gün önce bir galeride buldu. Kredisi onaylanmadan önce aracı kaçırmamak için kapora bıraktı. 17 Temmuz sabahı işlemleri tamamlamak üzere yeniden galeriye gitti. Ancak hayalini kurduğu otomobile kavuşmak üzereyken, saat 10.17’de silah sesleri yükseldi.

HARAÇ SALDIRISI

Ellerinde tabanca bulunan iki saldırgan, iddiaya göre haraç istedikleri ancak olumsuz yanıt aldıkları galeriye geldi. Beyaz renkli bir Renault Clio ile olay yerine ulaşan saldırganlar, rastgele ateş açtı. Bu sırada galeri önünde telefonla konuşan Gökhan Erol, vücuduna isabet eden kurşunla yere yığıldı. Saldırı sonrası geldikleri otomobile dönen saldırganlar hızla kaçtı.

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İki şüpheli tutuklandı.

Bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan Gökhan Erol’un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay yerinde yapılan incelemede 13 adet boş kovan bulundu. Güvenlik kameralarını inceleyen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırganların M.K. (27) ve M.B. (30) olduğunu tespit etti. M.K.’nin daha önce de dört ayrı suçtan kaydı olduğu belirlendi. Şüpheliler 29 Temmuz’da düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. İki saldırgan, çıkarıldıkları hâkimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gökhan Erol’un ise hayati tehlikesi sürüyor.