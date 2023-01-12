Hayali ihracatla devleti 86 milyon zarara uğratan 11 kişi gözaltına alındı

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Gümrük ve Ticaret Bakanlığı müfettişleri, ithalat ve ihracat yapan firmalara yönelik yaptıkları rutin denetimleri sırasında ithalat yaptıkları görünen 11 şirketin, aslında ithalat yapmadığını fark etti. Yapılan çalışmalarda şirketlerin bu yolla kamuyu 86 milyon zarara uğrattıkları belirlendi.

Soruşturma kapsamında İstanbul emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘hayali İhracat’, ‘resmi belgede sahtecilik’ ve ‘rüşvet’ suçları ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında 11 firma yöneticisi ile 2 gümrük müşavirinin hayali ihracat yaparak devleti 86 milyon zarara uğrattığı belirlendi.

13 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Polis, dün şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenledi. Operasyonda 13 şüpheliden 11’i yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.