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Çetin AYDIN / İSTANBUL
Haber Giriş: 23.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Hayali gemilerle büyük vurgun: 21 milyon TL

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Hayali gemilerle büyük vurgun: 21 milyon TL
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İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları araştırmada, gerçekte var olmayan gemi, yat ve deniz araçlarını sahte belgelerle varmış gibi göstererek aldıkları akaryakıtı yurt içi istasyonlara satan bir grubu tespit etti.

Polisin altı aylık araştırmasına göre grup, gerçekte var olmayan ve ÖTV alınmayan deniz araçları üzerinden aldıkları akaryakıtı yurt içindeki istasyonlarda piyasaya sürüyordu.

ALTINBAŞ HOLDİNG SAHİPLERİ GÖZALTINDA

Grup içinde faaliyet gösteren 60 kişiyi yakalamak için dün sabah saatlerinde polis düğmeye bastı. İstanbul merkezli 12 ilde yapılan operasyonlarda aralarında Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş ve Ali Altınbaş’ın da bulunduğu 35 kişi gözaltına alındı. 35 kişi, “Suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak”, “Nitelikli dolandırıcılık” ve “Resmi belgede sahtecilik” suçlamalarıyla İstanbul’da sorguya alınırken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Şebekenin elde ettiği haksız kazanç karşılığında 21 milyon TL’lik vergi kaybına neden olduğu bildirildi.

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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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