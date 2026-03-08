Hayalet şehre dönüşen başkent... İranlılar anlattı: Umarız geceyi sağ salim atlatırız

Haberin Devamı

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta başlattığı saldırılar sırasında Tahran sakinlerinin çoğu şehri terk etmeyi başardı, ancak bunu başaramayan diğerleri bombardıman altında yaşam mücadelesi veriyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği de (BMMYK) savaşın ilk iki gününde 100 bin kişinin Tahran’ı terk ettiğini, günde yaklaşık bin ila 2 bin aracın çoğunlukla Tahran’dan ülkenin kuzeyine doğru yola çıktığını açıkladı.

İLKOKULU VURAN ABD MİYDİ?

Öte yandan ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarından bu yana en ölümlü sivil can kaybı vakası olarak kayıtlara geçen Minab’daki ilkokul saldırısını henüz hiçbir taraf üstlenmedi.

168 çocuğun hayatını kaybettiği hain saldırı hakkında The New York Times tarafından bir araya getirilen; yeni uydu görüntüleri, sosyal medya paylaşımları ve doğrulanmış videolardan oluşan kanıtlar, okul binasının Hürmüz Boğazı yakınlarındaki bir deniz üssüne düzenlenen saldırıyla eş zamanlı olarak ağır hasar aldığını gösteriyor.

ABD güçlerinin, İran Devrim Muhafızları üssünün bulunduğu Hürmüz Boğazı yakınlarındaki deniz hedeflerine saldırdığına dair resmî açıklamalar, saldırıyı büyük olasılıkla onların gerçekleştirdiğini düşündürüyor.

İlkokul, Tahran'dan 900 kilometreden fazla uzakta, ancak hayati önem taşıyan Hürmüz Boğazı'na yakın, güneydeki küçük Minab kasabasında bulunuyor. Sağlık yetkilileri ve İran devlet medyasına göre, cumartesi günü İran'da iş haftasının başlangıcı olduğu için, saldırı sırasında çocuklar ve öğretmenler sınıftaydı.

ÜÇ GÜNLÜK BOMBARDIRMANDAN SONRA SALDIRI ŞİDDETLENDİ

Başkent sakinleri, üç günlük bombardımanın ardından saldırının daha da şiddetlendiğini belirtti. İşte anbean yaşananlar...

Pazartesi gününün ilerleyen saatlerinde İsrail ordusu, siyasi muhaliflerin hapsedildiği Evin hapishanesinin çevresindeki insanlara acil tahliye emri verdi. Ordu, "Bu bölgede bulunmanız hayatınızı tehlikeye atacaktır" uyarısında bulundu.

Bundan kısa bir süre sonra Tahran sakinleri şehirlerini sarsan şiddetli patlamalar duyduklarını bildirdi.

Resmi medya raporlarına ve bölge sakinlerinin ifadelerine göre, hava saldırıları, şehir merkezindeki tarihi eski Parlamento binasının yakınındaki Vali Asr Caddesi'ndeki devlet televizyonu ofislerini ve başkentin diğer bölgelerini hedef aldı. Bir sosyal medya sitesinde, Tahran sakinlerinin bir belediye binasında canlı olarak konuşurken savaş uçaklarının sesleri, patlamalar ve çığlıkların araya girdiği duyuldu.

HAYALET ŞEHRE DÖNÜŞEN BAŞKENT

Tahran'da yaşayan Kamran adlı bir kişi, New York Times muhabirine gönderdiği mesajda, "Bu gece saldırılar daha da büyük çaplı. Sanki sığınak bombaları patlıyor gibi, ardı ardına patlamalar oluyor" dedi. Röportaj yapılan diğer İranlılar gibi o da güvenliğiyle ilgili endişeleri nedeniyle tam adının kullanılmamasını istedi.

İran'ın başkenti, hareketli enerjisi, canlı kafe kültürü ve bitmek bilmeyen trafik sıkışıklığıyla bilinir; ancak önceki gün şehri gezen altı Tahran sakini ve bir fotoğrafçının verdiği röportajlara göre, şehir sakindi. Bakkallar, eczaneler ve diğer birçok dükkân kapalıydı. Yollar ve otoyollar bomboştu. Savaşta bir haftayı geride bıraktığımız şu günlerde Tahran’da durum maalesef daha da kötü.

Tahran sakinlerinin çoğu, dağlarda ve Hazar Denizi kıyısındaki ülkenin kuzey kesiminde güvenlik arayarak şehri terk etmişti. Ancak bazıları dışarı çıkamadı veya gidecek hiçbir yeri yoktu.

Bazılarına göre tehlike her yönde pusuda bekliyordu. Başkentin sokakları araçsız ve ürkütücü bir haldeyken, şehirden çıkan yollar trafikle tıkanmıştı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, güvenlik güçleri ve istihbarat ajanları, Tahran'ın dört bir yanında kontrol noktaları kurarak araçları ve yoldan geçenleri durdurup arama yapıyordu.

40 yaşındaki fotoğrafçı Yasaman, telefonla yaptığı bir röportajda, "Saldırılar dün gece ve bu sabah bize çok yakındı. Günlerdir uyuyamıyorum” dedi.

İÇ İÇE GEÇMİŞ YAPI SİVİLLERİ HEDEF HALİNE GETİRİYOR

Tahran'ın iç içe geçmiş yapısı (konutların, okulların ve askeri hedeflerin yan yana olması) sivilleri doğrudan hedef haline getiriyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio pazartesi günü yaptığı açıklamada, "En ağır darbeler henüz ABD ordusundan gelmedi" demişti. Maalesef dedikleri gibi de oldu. Saldırılar hız kesmeden devam ediyor, Tahran’da sıklıkla patlamalar meydana geliyor.

Gece gündüz birçok noktadan yükselen devasa duman bulutları şehrin silüetinin bir parçası haline geldi.

Başkent sakinlerinden Nasim, telefonla yaptığı bir röportajda, "Tahran tamamen iç içe geçmiş bir şehir. Bir blokta okul, polis karakolu, hastane olabilir ve etrafında da konut apartmanları bulunabilir” dedi.

EVİNDE TELEVİZYON İZLERKEN PATLAMA OLDU

61 yaşındaki mühendis Mina, pazar gecesi Tahran'ın kuzeyinde yer alan Jordan Caddesi'ndeki evinin oturma odasında televizyon izlerken, evinden üç kapı ötedeki bir ofis binasına bomba isabet ettiğini söyledi. Patlamanın şiddetiyle hem kendi evinin hem de çevresindeki tüm binaların ve evlerin pencereleri ve kapıları kırıldı.

Mina, yakınındaki binanın neden hedef alındığına dair hiçbir fikri olmadığını söyledi.

Mina sesli mesajında, "Saldırılar çok yakın, sesler çok şiddetli, umarım geceyi sağ salim atlatırız" dedi.

KÜVÖZDEKİ BEBEKLER BİLE TAHLİYE EDİLMEK ZORUNDA KALINDI

Nasim de pazar akşamı büyük bir patlamaya tanık olduğunu, pencerenin yanında durduğu sırada patlamayı gördüğünü söyledi. Büyük bir kırmızı ateş ve duman topu oluşturan patlama, binasını salladı ve oturma odasının duvarını çatlattı.

Nasim, “Dairemizin çökeceğini sandım. Çok korkutucuydu” diye konuştu.

Bu saldırı, Gandhi Hastanesi'nin karşısında bulunan bir devlet televizyon kanalının telekomünikasyon kulesini hedef aldı. İran Sağlık Bakanlığı ve hastane yetkililerinin açıklamalarına göre, doğurganlık tedavileriyle tanınan özel hastane önemli hasar gördü ve kuvözdeki bebekler de dahil olmak üzere hastaları tahliye etmek zorunda kaldı.

İran medyasında yayınlanan bir röportajda hastane başkanı Dr. Mohammad Hassan Bani Assad, "Yeni doğmuş bebeklerimiz var. Yoğun bakımda sekiz hastamız vardı, ikisinin durumu kritikti. Doğum yapan kadınlar var. Üreme bölümümüzde embriyolar var” ifadelerine yer verdi.

İRAN HALKI ZATEN DERİNDEN TRAVMA GEÇİRMİŞ BİR TOPLUM

Savaş, insan hakları örgütlerine göre en az 7.000 kişinin öldürüldüğü ocak ayındaki hükümet karşıtı protestocuların hükümet tarafından acımasızca bastırılmasıyla zaten derinden travma geçirmiş bir toplumun arka planında yaşanıyor.

Protestolar, Amerikan yaptırımları, yolsuzluk ve kötü yönetim nedeniyle harap halde olan İran ekonomisi tarafından tetiklenmişti. İran devlet medyası haberlerine göre enflasyon yaklaşık yüzde 60 olarak açıklanmıştı.

Şimdi yeni bir tehdit ortaya çıktı.

36 yaşındaki bilim insanı Ehsan, “Sıradan insanlar zarar görüyor. Ölmeseler veya yaralanmasalar bile, evlerini ya da işlerini kaybettiklerinde bu ekonomik koşullarda toparlanmak çok zor” dedi.

TARİHİ YAPILARA SALDIRILIYOR

Tahran'ın en eski yapılarından biri olan Gülistan Sarayı önemli ölçüde hasar gördü.

UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan ve 1404 yılına dayanan saray, savaşlardan, işgallerden, darbelerden ve devrimlerden sağ çıkmıştı. Ancak İran medyasında yer alan haberlere göre, yakındaki bir polis karakoluna yapılan saldırılar nedeniyle hasar gördü.

Washington merkezli düşünce kuruluşu DAWN'dan İran uzmanı Omid Memarian, "Sürekli bombardıman tarihi yapılara, kültürel mekanlara ve konutlara zarar verirse, savaş İranlılar tarafından sadece askeri ve nükleer tesislere yönelik bir saldırı olarak değil, İran medeniyetine ve halkına, tarihine, kimliğine ve kültürel hafızasına yönelik bir saldırı olarak görülecektir" ifadelerine yer verdi.