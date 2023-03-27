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Hayalet gösterge hırsızları yakalandı

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#İstanbul#Maltepe#Hırsızlık
Hayalet gösterge hırsızları yakalandı
Çetin AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2023 07:00

İstanbul Maltepe’de 21 Şubat, 4 Mart ve 19 Mart 2023 tarihlerinde 4 lüks aracın hayalet göstergeleri ve konsolları çalındı.

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Araç sahiplerinin şikâ yeti üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri araştırma başlattı. Kamera görüntülerinin yapılan incelemesinde, 3 kişi daha önceden belirledikleri araçların yanına taksi ile geliyor, bir kişi de motosikletle gelerek gözcülük yapıyordu. Araçların içine giren hırsızlar, hayalat gösterge ve konsolları sökerek olay yerinden uzaklaşıyorlardı. Kimlikleri belirlenen N.A. ve V.Ç., Bağlarbaşı Mahallesi’nde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. N.A.’nın 25, F.D.’nin 23 ve H.C.E.’nin 13 suç kaydı olduğu belirlendi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.D. serbest kalırken, N.D. ve V.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#İstanbul#Maltepe#Hırsızlık

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