Hayalet gösterge hırsızları yakalandı

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Araç sahiplerinin şikâ yeti üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri araştırma başlattı. Kamera görüntülerinin yapılan incelemesinde, 3 kişi daha önceden belirledikleri araçların yanına taksi ile geliyor, bir kişi de motosikletle gelerek gözcülük yapıyordu. Araçların içine giren hırsızlar, hayalat gösterge ve konsolları sökerek olay yerinden uzaklaşıyorlardı. Kimlikleri belirlenen N.A. ve V.Ç., Bağlarbaşı Mahallesi’nde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. N.A.’nın 25, F.D.’nin 23 ve H.C.E.’nin 13 suç kaydı olduğu belirlendi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.D. serbest kalırken, N.D. ve V.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.



