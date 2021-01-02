Hayalet firarda

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tutuklu yargılanırken pandemi nedeniyle yurtdışı çıkış yasaklı adli kontrol kararıyla cezaevinden izinli çıkan Orhan Ünğan’ın, kaçmak üzere adamlarıyla birlikte Sabiha Gökçen Havalimanı’na gittiğini öğrendi. Ekipler, havalimanına giderek önlem aldı. Ünğan, yılın son günü, öğle saatlerinde havalimanı içerisinde işlem yaptırırken harekete geçen ekipler, operasyonu başlattı. Gözaltına alınan Ünğan’ın üzerinden K.T. adına düzenlenmiş sahte kimlik çıktı. Emniyet’e götürülerek hakkında ‘sahte kimlik’ten işlem yapılan Ünğan, ardından serbest bırakıldı. Ünğan’ın Antalya’ya gitmek üzere havalimanına geldiği, üzerinde bulunan sahte kimlikle Antalya’dan yurtdışına kaçacağı iddia edildi.

2007’DEN BERİ

Naci Şerifi Zindaşti ismi ilk olarak, 2007 yılında Büyükçekmece’de düzenlenen operasyonda 75 kilo eroinle yakalanıp tutuklanmasıyla gündeme gelmişti. 2014’te Yunanistan’da 2 ton eroin ele geçmesinin ardından uyuşturucu baronları arasında kanlı bir savaş başlamıştı. Zindaşti’nin kızı Arzu Şerif Zindaşti ve şoförü Devrim Öztunç silahlı saldırıda öldürülmüştü. Saldırının bir uyuşturucu hesaplaşması olduğu iddia edilmişti. Saldırıyı azmettirmekle suçlanan ‘Hayalet’ lakaplı Orhan Ünğan’ın kardeşi İlhan Ünğan da 2019’da Zindaşti’nin adamları tarafından öldürülmüştü. Ünğan, Zindaşti’nin kızı ve şoförünün öldürüldüğü olayla ilgili öldürülen kardeşi ile yargılandı ve beraat etti.