Hayalet ağlara çözüm: Barkod

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Denizlerde 15 Nisan’da başlayan av yasağı 1 Eylül itibarıyla sona erecek. Balıkçıların ‘Vira bismillah’ diyerek ilk ağlarını suya salacakları 1 Eylül’de aynı zamanda Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ağ malzemelerinin markalaşması da zorunlu olacak. Ticari olarak balıkçılık yapanların, ağ malzemelerinin tümüne, üzerinde QR kod bulunan ve gemileri ile kişisel bilgilerinin sisteme kaydının yapıldığı markaları takarak, sezona başlamaları zorunlu olacak. Ağ malzemelerine marka taktırmayan balıkçılara ise cezai işlem uygulanacak. Uygulamanın detaylarını anlatan Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Altuğ Atalay, Avrupa’da bazı ülkelerde de hayata geçirilen uygulamayı Türkiye’de de başlattıklarını söyledi.

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1 EYLÜL’DEN SONRA MECBURİ

Atalay, “2022’nin 1 Eylül’ünden itibaren denizde ticari olarak avcılık yapıyorsanız kullandığınız tüm av araçlarının markalı olması gerekiyor. Bu markaların üzerindeki barkodlar sayesinde o ağın kime ait olduğu, hangi özelliklerde olduğu, hangi teknede kullanıldığı görülecek. Barkod okuyucusu ile okutulunca hem denetim sürecinde hem de ağ kaybolduğunda kime ait olduğu anlaşılacak. Hayalet ağın engellenmesi için önemli bir faktör olacak” dedi.

‘MARKA YOKSA AĞ BAŞINA CEZA’

Altuğ Atalay yeni uygulama ile takip edilebilirliğin kolaylaşacağını vurgulayarak, “Markaları takarken ağ göz açıklarını ölçüyoruz, eğer uygun değilse zaten marka takmıyoruz. Markalar sayesinde ayrıca kaçak avcılık da önlenecek. Kaçak balık türü avlamışsa markadan hangi balıkçının avladığının takibini yapabileceğiz. Marka yok ise ağ başına cezai işlem uygulayacağız ve o av aracına el koyulacak. 1 Eylül 2022 tarihinden itibaren bütün av araçlarında bu markaların bulunması gerekiyor. Balıkçımız, mutlaka av malzemelerini markalaştırmalı ve sisteme kayıtlarının yapılıp yapılmadığını kontrol etmeli” ifadelerini kullandı.

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TÜM BİLGİLER TEK YERDE

Barkodlar sayesinde o ağın kime ait olduğu, hangi özelliklerde olduğu, hangi teknede kullanıldığı görülecek.