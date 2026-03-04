Hayalet ağlar sanata dönüştü

Haberin Devamı

3 MART Dünya Omega Günü nedeniyle bu yıl Adalar Belediyesi, Orzax, Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) ve Su Altı Fotoğrafçıları ve Filmcileri Derneği bir araya gelerek ‘hayalet ağ’ temizliği yaptı. Mavi İz projesi kapsamında hayalet ağ konusunda uzmanlaşan dalgıçlar Marmara Denizi’ne dalarak ağ çıkardı. Dalışta çıkarılan ağlar ise heykel sanatçısı Büşra Kölmük’ün ellerinde sanat eserine dönüştü. Eser, “3 Mart Dünya Omega Günü” kapsamında Büyükada Taş Mektep’te sergilendi. Gönüllü olarak dalışa da katılan ve balıkadam da olan Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ise şunları söyledi: “Denizin altına girdiğimde büyük bir tehlike görüyorum. O ağlar çıkarılmadığında canlı yaşamlar son buluyor. Ağa takılan bir balığı, bir karabatağı görmek içimi acıtıyor.”

Orzax CEO’su Yunus Emre Alimoğlu ise denizlerin temizliğinin Omega-3 kaynaklarının sürdürülebilirliği ve kalitesi için hayati önem taşıdığını vurgulayarak şunları söyledi: “Deniz korunmadan beslenme zinciri, beslenme zinciri korunmadan insan sağlığı korunamaz. Denizleri korumak toplum sağlığına yapılan en temel yatırımdır. Üç yıldır kararlılıkla sürdürdüğümüz global olarak kutlanan ve bu alanda çalışan şirketlerin de sahiplendiği

3 Mart Dünya Omega 3 Günü kapsamında bu yıl hayalet ağlarla mücadeleyi ve deniz biyokütlesinin korunmasını uzun soluklu bir sürdürülebilirlik yaklaşımı olarak ele alıyoruz. Bu yolculuğu önümüzdeki yıllarda da kesintisiz şekilde sürdürmeye devam edeceğiz.”

600 YIL SUYUN ALTINDA KALIYOR

Bu ağlar sadece birer çöp değil. Suyun altında 600 yıla kadar yok olmadan kalabiliyorlar. Dünyadaki ticari ağların yaklaşık yüzde 6’sı her yıl hayaletleşiyor. Bakanlık verileri, deniz tabanında kalan her 100 metrelik ağın, yılda ortalama 300 deniz canlısını (balık, kaplumbağa, mercan) pasif olarak avlayarak öldürdüğünü gösteriyor.

2024’te 1.6 milyon metrekare, yani 224 futbol sahası büyüklüğünde hayalet ağ çıkarıldı.