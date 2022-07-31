Hayalet ağ kurbanları

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Balıkçılık sırasında deniz kaplumbağaları, deniz kuşları, vatozlar ve köpekbalıkları gibi hassas canlılar hedef dışı avcılığın kurbanı oluyor. Bu durum bir yandan balıkçıların av araçlarına zarar verirken diğer yandan hassas canlıların ölümüne, mercanlar ve denizsüngerleri gibi bentik habitatların tahrip olmasına neden oluyor. İşte bu nedenle WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), Doğa Derneği, DEKAMER (Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi) ve TÜDAV (Türk Deniz Araştırma Vakfı) tarafından ‘Hedef dışı canlar hedefin dışında kalsın’ sloganı ile ‘Hedef dışı avın azaltılması için akıllı ekipman ve fikir geliştirme yarışması’ başlatıldı. Balıkçıların, balıkçılık sektöründe çalışan kişilerin ve öğrencilerin katılabileceği yarışmanın temel amacı ise hem deniz ekosistemine hem de balıkçılara zarar veren hedef dışı avcılık sorununa yenilikçi, kolay ve uygulanabilir çözümler bulmak.

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AMAÇ ÇÖZÜME TEŞVİK

Hedef dışı avcılık sorununa çözüm bulmak için tüm taraflarla ortak çalışmalar yürütülmesi gerektiğine dikkat çeken WWF-Türkiye’nin Deniz ve Yaban Hayatı Programı Müdürü Ayşe Oruç şunları söyledi: “Bizler de konuyla ilgili tüm tarafların birlikte ortak akıl üreterek çözüme katkı sağlamalarını teşvik etmek istedik. Yarışmanın amacı, balıkçıların ve balıkçılık sektörünün azaltım faaliyetlerine katılımını güçlendirmek, ilgi uyandırmak ve hedef dışı avın önlenmesi konusunda farkındalık yaratmak ve hem balıkçılar hem de sektörün hedef dışı avın azaltılması konusunda çözüm önerilerine katkılarının sağlanmasıdır.”

YILDA 44 BİN CARETTA ÖLÜYOR

WWF-Türkiye’nin verilerine göre Akdeniz’de her yıl ortalama 132 bin deniz kaplumbağası kazara balıkçılık faaliyetlerinden etkileniyor, bunların yaklaşık 44 bini ölüyor.