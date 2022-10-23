Hayal tacirleri

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Jandarma’nın Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, oyunculuk, mankenlik gibi mesleklerin hayalini kuran onlarca kişinin www.ajansnora.com isimli bir site üzerinden dolandırıldığını tespit etti.

İLK ADIM KAYIT OLMAK

Sözde ajansın yetkilileri, kendilerine ulaşan vatandaşlardan kayıt ücreti altında para alıyor, daha sonra da oyunculuk teklifi geldiğini söyleyerek soygunun boyutunu büyütüyordu. İsimleri ve fotoğrafları porno sitelerinde de kullanılan vatandaşlardan, bu bilgileri silme karşılığında da para alanıyordu. Jandarma ekipleri iki ay süren teknik ve fiziki takipte, sözde ajansın 6 kişi tarafından yönetildiğini tespit etti.

Geçen hafta İstanbul, Eskişehir ve Mardin’de yapılan operasyonlarla 6 kişinin tümü gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda cep telefonu, SIM kart, bilgisayar, banka kartı ve yüklü miktarda para ele geçirildi. İstanbul’a getirilerek jandarmada sorgulanan 6 kişi, sevk edildikleri mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.