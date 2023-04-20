Hayal satmadık, yatırımlar yaptık

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Denizli’de 29 Ekim Bulvarı’nda düzenlenen mitingde milletvekili adaylarını da tanıtan Cumhurbaşkanı Erdoğan özetle şunları söyledi:

“Şimdi Togg’umuzu yaptık mı? TCG Anadolu’muzu yaptık mı? İnşallah bayramdan sonra da. Ben size inanıyorum. Allah’ın izniyle sandıkları siz patlatırsınız. Ve bunlar varsın, yatsın, kalksın, hala salatalık, domates, patates bunlarla uğraşsınlar. Bizim davamız büyük. Biz soğanı masanın üzerine koyar, yumruğumuzu vurur ve soğanı da öyle yemesini biliriz ve bu ülkede ne soğan derdi var, ne patates derdi var, ne salatalık derdi var. Bu ülkede dert olan ne varsa biz onları çözdük zaten.

KÖY EVLERİ TESLİM EDİLECEK

Cumhuriyetimizin yeni asrındaki hayal ve hedeflerimizi önce Türkiye Yüzyılı vizyonu başlığının altında topladık. Sonra da seçim beyannamemizde bu vizyonun ilk 5 yıldaki somut adımlarını sıraladık. Tüm bu hazırlıkları yürütürken deprem bölgesini de asla ihmal etmedik. Depremin üzerinden henüz 2.5 ay bile geçmemişken inşallah bayramın 2’inci günü yapımı tamamlanan ilk köy evlerini teslim edeceğiz. Bayram günü İstanbul’da bununla ilgili de bir müjdemiz olacak.

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AİLE BOYU DESTEK

Bugün sizlerle önümüzdeki dönem önceliklerimizin başına alacağımız aile kurumumuzun güçlendirilmesi ve gençlerimizin desteklenmesiyle ilgili bazı başlıklarımızı paylaşmak istiyorum. Aile bizim için kutsal. Ülkemizin ürettiği doğalgaz ve petrol gelirlerinden ayrılacak kaynakla, Aile ve Gençlik Bankası bunun ilk adımı olacak. Aile Kalkanı programıyla ev hanımlarından çocuklarımıza ve gençlerimize kadar ailenin tüm bireylerine destek vereceğiz.

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK

İlk müjdemiz ev hanımlarına. Evlerimizin yükünü çeken ev hanımlarımıza emeklilik hakkı getiriyoruz. Emekli olmak isteyen ev hanımlarımızın primlerinin üçte birini devlet olarak biz karşılayacağız. Yıpranma hakkı da vererek ev hanımlarımızın daha kısa sürede emekli olabilmelerini sağlayacağız. İkinci müjdemiz, gençlerimize, eğitimlerinden iş kurmalarına ve evliliklerine kadar her aşamada gençlerimizin yanında yer alıyoruz. Kimi hibe, kimi faizsiz kredi şeklindeki maddi desteklerle gençlerimizi hayata hazırlıyoruz. Evlenmek isteyen gençlerimize 2 yılı ödemesiz, 48 ay vadeli faizsiz 150 bin Lira kredi vereceğiz. Böylece gençlerimiz maddi sıkıntıya düşmeden kolayca altından kalkabilecekleri şartlarla yuvalarını kurabilecek. Üçüncü müjdemiz, ailenin tüm fertlerine, her ailede en az bir kişinin istihdama katılmasını temin edeceğiz. Bir başka ifadeyle en az bir bireyinin çalışmadığı aile bırakmayacağız. Bu amaçla istihdam edilen kişinin gerekirse sigorta priminin, gerekirse maaşının bir kısmını devlet olarak biz karşılayacağız.





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BÜYÜK HAYALLER KURDUK

Milletimiz için biz hep büyük hayaller kurduk. Ama hiçbir zaman hayal satmadık. Hep ayakları yere basan programlar, projeler uyguladık. Yatırımlar yaptık. Ülkemizi 21 yılda 3,5 trilyon dolar yatırıma bu şekilde kavuşturduk. İşte adaylar, işte eser ve hizmetler, işte vizyonlar, işte sandık hepsi de sizin tartınıza, kantarınıza çıkıyor.”

DENİZLİ’YE 70 MİLYAR YATIRIM

SON 20 yılda Denizli’ye de bugünün rakamlarıyla ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? 70 milyar… Denizli’ye 4 bin 264 yeni derslik inşa ettik. 8 bin 104 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları açtık, 58 spor tesisi yaptık. Şehrimizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yaklaşık 3 milyar lira tutarında kaynakla destek olduk. 14‘ü hastane olmak üzere 38 sağlık tesisini hizmete aldık. Denizli’ye 1000 yataklı bir şehir hastanesi kazandırma çalışmalarında şu anda ihale sürecindeyiz.

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3 BİN 150 KONUT İNŞA EDECEĞİZ

Çevre ve Şehircilik’te TOKİ vasıtasıyla 10 bin 815 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. İlk evim projemiz kapsamında Denizli’de toplam 3 bin 150 konut inşa edeceğiz. İlk arsam projemiz kapsamında 16 bin altyapısı hazır arsayı sizlerin hizmetine sunacağız. İlk iş yerim projemiz çerçevesinde yapacağımız 300 iş yerini esnaf kardeşlerimize vereceğiz. Aydın, Denizli, Antalya otoyolunu seneye bitiriyoruz. Ankara, İzmir, yüksek hızlı tren projemizin bağlantısı olan Selçuk-Ortaklar demir yoluna yapacağımız 2’inci hattın proje çalışmalarını tamamladık. Yakında ihalesine çıkıyoruz.

DOĞALGAZIMIZI ATEŞLEYECEĞİZ

ŞİMDİ yarın Karadeniz doğalgazını ateşliyoruz. Yarın Filyos’tayım. Orada iftarı yapacağız. İftarımızı yaptıktan sonra da oradan doğalgazımızı ateşleyeceğiz. Bu ülkede dert olan ne varsa biz onları çözdük zaten. Biz geldik 78 üniversite vardı, şimdi 208 üniversitemiz var. 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol vardı, şimdi 28 bin 500 kilometre yolumuz var. Sağlıkta attığımız adımlarla bu şehir hastanelerinin halini görüyorsunuz değil mi? Pırıl pırıl. Eğitimde bu, ulaşımda bu, sağlıkta bu biz yaparız. Söz verdik mi yaparız.