Hayal kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Öğreneceğiniz eş anlamlı sözcük ile beraber hayal kelimesi yerine farklı bir sözcük değerlendirebilirsiniz. Böylece cümle içerisinde daha anlamlı ve arka arkaya sorun yaratmayacak kurulumlar gerçekleştirmeniz mümkün.

Hayal Eş Anlamlısı

Hayal kelimesine karşılık eş anlamlı olarak, ‘düş’ sözcüğünü kullanabilirsiniz. Peki, hayal ya da düş kelimesinin anlamı nedir? Bir kişinin zihninin içerisinde kendi isteği doğrultusunda farklı görüntüler oluşturması hayal veya düş olarak nitelendirmektedir. Bu hayal ya da düş hem doğaüstü şekillenebilir hem de normal yaşantı üzerinden ele alınabilir. Ayrıca kişinin arzuları ve isteklerini dile getirdiği bir kelime olarak da kullanılır. Şimdi bu kelimeleri farklı cümleler üzerinden ele olmak gerekirse;

‘’Hayalimde yurt dışına çıkmak var.’’

‘’Bu seyahat benim için bir düş haline geldi.’’

Görüldüğü gibi burada kişinin kafasında oluşturduğu bazı düş ve hayallerin, istekleri doğrultusunda öne çıktığına şahit olunmaktadır.