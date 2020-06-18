Hayal kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Arapça kökenli bir kelime olan hayal sözcüğünün anlamı, 'akılda tasarlanan, canlandırılan ve gerçekleşmesi için özlemle beklenen şey' olarak açıklanmıştır.

Hayal Kelimesini Eş Anlamlısı Nedir?

TDK kaynaklarına göre, hayal kelimesinin anlamı, belli belirsiz gözüken şey veya gölgedir. Ancak, bunun dışında başka anlamı da bulunmaktadır. Aydınlatılmış bir perde arkasından, deri veya kartondan üretilmiş ve hareket kabiliyeti olan resimlere verilen isim anlamı da taşır.

Hayal kelimesinin; hakikat ve gerçek olarak iki tane zıt anlamlısı bulunmaktadır. Hayal kelimesinin, birçok eş anlamlısı mevcuttur. Bunlardan bazıları şu şekilde belirtilmektedir; Düş, görüntü, rüya, serap, imge, hülya.

Tüm bu kelimeler, birbiri yerine rahatlıkla kullanılabilir ve cümlede herhangi bir anlam farkı oluşmaz. Örnek bir kaç cümle olarak; ' Hayal kurar, kitap yazarım.' veya ' Düş kurar, kitap yazarım.'