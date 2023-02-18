Hayal gücünün ötesinde hasar var

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PAKİSTAN Başbakanı Şahbaz Şerif, depremin etkisini yerinde incelemek ve bir dizi temaslarda bulunmak amacıyla Adıyaman'a geldi. Beraberinde bir kargo uçağı yardım malzemesiyle gelen Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Adıyaman Havalimanı'nda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş tarafından karşılandı. Şerif, bakanlarla birlikte, Atatürk Bulvarı'ndaki Pakistan Arama Kurtarma ekiplerinin bulunduğu çarşı merkezine gelip incelemelerde bulundu.



“Türkiye ve Pakistan, iki millet ancak iki ruh ve bir kalp gibiler” diyen Şerif şunları söyledi: Felaket gecesinde Pakistan ordusunun kurtarma ve sağlık ekibini hava yoluyla gönderdik. Türkiye ve Pakistan'ın bir aile gibi benzersiz bir ilişkisi var. Vücudun bir kısmı ağrıyorsa tüm vücut ağrır. Eminim, aziz kardeşim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde, onun hükümeti ve Türkiye halkı, özverili çalışmalarıyla bu krizin üstesinden gelecek.



EKİBİMLE GURUR DUYUYORUM



Hayal gücünün ötesinde devasa bir hasar var. Gece gündüz çalışan ve bir düzineden fazla erkek, kız ve yaşlı insanı kurtaran Pakistanlı ekibimle gurur duyuyorum. 220 milyon Pakistanlı şu mesajı gönderdi, 'Elimizden geldiğince yardım sağlamak için hiçbir çabadan kaçınmayacağız. Pakistan'ı hiç yalnız bırakmadığınız gibi biz de sizi yalnız bırakmayacağız."



TÜRKİYE BİZİ HİÇ YALNIZ BIRAKMADI



Pakistan'ı deprem, sel gibi felaketler vurduğunda Türkiye'nin kendilerini hiç yalnız bırakmadığını vurgulayan Şerif, Türkiye'nin cömertliğini ve nezaketini hiç unutmadıklarını ifade etti. Şahbaz Şerif, Türk halkına seslenerek, "Yanınızdayız ve sizi düş kırıklığına uğratmayacağız" dedi.m DHA