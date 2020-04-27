Haya Ne Demek? Haya Etmek Nedir? Haya Tdk Kelime Anlamı

Hayal kelimesi Arapça kökenli bir sözcüktür. Bu sözcük Türkçe içerisinde yer alan ve yerleşik şekilde kullanılan kelimeler arasında yer alır. Türk Dil Kurumu açısından ise karşılık olarak ‘utanma duygusu utanç ve sıkılma’ gibi tabirler öne çıkıyor.

Haya Ne Demek?

Haya kelimesi sözlük anlamı olarak ‘utanma, utanç ve sıkılma’ kelimeleri üzerinden tabir edilmektedir. Bu ifadeler ile beraber değerlendirilen haya kelimesi tek başına kullanılabilir ya da cümle içerisinde değerlendirilebilir. Ancak günlük yaşam içerisinde çok fazla kullanılan bir kelime olarak öne çıkıyor. Daha çok edebi eserlerde, şiirlerde ya da birbirinden farklı yazılı kaynaklarda kullanılan bir sözcüktür.

Haya Etmek Nedir?

Kelime anlamı olarak haya utanma ya da sıkılma gibi ifadeler üzerinden tabir edilmektedir. Aynı şekilde hayal etmek ise daha çok dini ve İslami açıdan öne çıkan bir kelimedir. Buna bağlı olarak kişi nefsin çirkin davranışlarından rahatsız olmak suretiyle, onların terk edilmesi veya yapılan kötü bir işe karşı yüzün kızarması gibi anlamlar üzerinden ele alınmaktadır. Kısacası haya etmek kişinin yaptığı bir durum karşısında utanç duyması ve bundan vazgeçmesi anlamı eşliğinde ele alınmaktadır.