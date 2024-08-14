×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

'Hawala' yöntemi ile kara para aklayan çeteye baskın! 2 milyon 336 bin dolar ele geçirildi

Güncelleme Tarihi:

#Gaziantep#Polis#Kara Para
Hawala yöntemi ile kara para aklayan çeteye baskın 2 milyon 336 bin dolar ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2024 09:43

Gaziantep'te "Hawala" olarak adlandırılan yasa dışı para transfer yöntemiyle haksız kazanç elde edenlere yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

Haberin Devamı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Şehitkamil ilçesinde danışmanlık hizmeti altında "Hawala" olarak bilinen yasa dışı para transfer yöntemiyle haksız kazanç sağlayanlara yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, iki iş yeri ve araçta yaptıkları aramada, 2 milyon 336 bin 773 dolar, 6 bin 30 avro, 9 bin 870 lira, 31 bin 256 Suudi Arabistan riyali, 1 kilogram külçe altın ve 348 gram hurda altın, ajanda, para sayma makinesi ve 6 cep telefonunu ele geçirdi.

Operasyonda, M.A, S.B, M.A, A.B, C.H, M.A. ile A.İ. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gaziantep#Polis#Kara Para

BAKMADAN GEÇME!