Havza yaralarını sarmaya başladı

Samsun’un Havza ilçesinde önceki gün sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak, yerini sele bıraktı. Kentin ortasından geçen derenin taşmasıyla, ilçe merkezinde su baskınları yaşandı. İlçedeki 4 mahalleyi su bastı. Olay sırasında 12 kişi hafif yaralandı. Ekipler tarafından hastaneye kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi. İlçe genelindeki okullardaki eğitime de ara verildi.

Hasarın boyutu dün sabah gün ağarınca ortaya çıktı. Hasar alan araçlar, yıkılan ağaçlar, dükkânların gördüğü zarar ise dronla görüntülendi. 4 mahallede halen elektriklerin olmadığı belirtildi. Hasar tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Dükkân ve evlerdeki suyun tahliyesi devam ederken, ekiplerin çalışması ise sürüyor.

MAHSUR KALAN 3 KİŞİ KURTARILDI

Karabük’te, önceki gün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle Eskipazar ilçesinde köprünün zarar görmesi üzerine mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı.

Bartın kent merkezinde gece saatlerinde etkili olan sağanak yağışla birlikte rüzgârın hızı saatte 40 kilometreye çıktı. Binanın önünde park halindeki 6 otomobil, camları kırılarak zarar gördü.

Çorum’un Alaca ilçesine bağlı Büyükdona köyünde önceki akşam etkili olan sağanak sele neden oldu. Bazı evlerin bahçeleri ile zemin katlarını su bastı. Köy yollarında da su birikintileri ve çamur nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde etkili sağanak ile yüksek kesimlerdeki karların erimesi sonucu dereler taştı. Karşıyaka ve Atatürk mahallelerinde 2 köprü yıkıldı. Bazı araçlar sel sularına kapıldı. Bahçe ve tarım alanları da zarar gördü.