Havuzda boğulma tehlikesi geçiren genç kurtarılamadı

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2026 15:15

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, yüzme havuzunda boğulma tehlikesi geçiren Muhammet Mirza Tomaşoğlu (25), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin Çakmak Mahallesi'ndeki yüzme havuzunda meydana geldi. Havuza giren Muhammet Mirza Tomaşoğlu, bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi. Görevliler durumu fark edip Tomaşoğlu’nu havuzdan çıkardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Muhammet Mirza Tomaşoğlu ambulansla Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Tomaşoğlu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. 

