×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Havuza haşemalı girişe engel: Rus asıllı site yöneticisi tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Havuz#Haşema#Alanya
Havuza haşemalı girişe engel: Rus asıllı site yöneticisi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2026 15:36

Antalya’nın Alanya ilçesinde 13 yaşındaki kız çocuğunun haşema giydiği gerekçesiyle havuza sokmadığı öne sürülen Rus asıllı site yöneticisi Ludmina İnan (64), tutuklandı.

Haberin Devamı

Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir sitede ailesiyle oturan H.K. adlı kız çocuğu, 8 Temmuz Çarşamba günü haşema giyerek sitenin ortak kullanımında olan havuza girmek istedi. Bu sırada sitenin Rus asıllı yöneticisi Ludmina İnan, çocuğun havuza girmesine izin vermedi.

Havuza haşemalı girişe engel: Rus asıllı site yöneticisi tutuklandı

Olayın ardından aile, çocuğun haşemayla havuza girmesine izin vermediği gerekçesiyle Ludmina İnan hakkında jandarmaya şikayette bulundu. İhbarla harekete geçen jandarma ekipleri, site yöneticisi Ludmina İnan'ı gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ludmina İnan, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Havuz#Haşema#Alanya

BAKMADAN GEÇME!