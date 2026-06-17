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Havuza düşen Zeynep Dila’dan acı haber! 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

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#Hazar Gölü#Zeynep Dila İzgi#Elazığ
Havuza düşen Zeynep Dila’dan acı haber 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2026 12:03

Elazığ'da ailesi ile birlikte gittiği yazlıkta havuza düşen ve boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki Zeynep Dila İzgi’den acı haber geldi. Minik Zeynep 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

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Olay, 12 Haziran’da Hazar Gölü'nde bulunan bir yazlıkta meydana geldi. Ailesiyle birlikte yazlığa giden Zeynep Dila İzgi, havuza düşerek boğulma tehlikesi geçirdi. Yakınları, Zeynep Dila'yı sudan çıkarıp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Havuza düşen Zeynep Dila’dan acı haber 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

HAYATINI KAYBETTİ

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İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İzgi, ilk müdahalesinin ardından Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Zeynep Dila İzgi, dün hayatını kaybetti. Zeynep Dila'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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#Hazar Gölü#Zeynep Dila İzgi#Elazığ

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