Talep patladı! Salgının bilinmeyen sonucu: Ne çok şef varmış

Türk insanı olarak evdeki zamanımızın büyük bölümünü mutfakta geçiren bizler için karantina günleri önce 'Eyvah kilo alıyorum' alarmı çaldırdı. Zamanla konu komşuya ikramla amatör aşçılığa evrilen mutfakta geçirilen zaman, Instragram'ın, Facebook'un 'Pide, çörek, börek, tatlı' fotoğrafları ile dolmasını sağladı.

Salgının başında, kekle başlayan deneyimler zamanla yerini yapımı daha zahmetli pastalara bıraktı

'Ben yaptım'lı notlar eşliğinde paylaşılan fotoğraflar bol 'like' alınca, özgüvenler daha da pekişti.

Karantina günlerinin başında mercimek köftesi ile başlayan menüler, İtalyan mutfağındaki karizmatik isimli, soslu makarnalara kadar evrildi. TV'lerdeki aşçılık programları da eklenince, karantinalı hafta sonları birçoğumuzu Mengenli Usta'ya doğru evirmeye başladı.





NORMALLEŞME SÜRECİ İLE KURSLARA AKIN BAŞLADI

Normalleşme sürecine girilmesi ile de evde başlayan deneyimler, profesyonelliğe doğru geçiş yaptırmaya başladı. Pandeminin tüm dünyadaki akışı değiştirdiği günümüzde, mutfak sanatlarına yönelik ilgi de giderek yükseliyor. Mutfakta kariyer fırsatları zenginleşiyor. Bu noktada kariyerlerine yeni bir başlangıç yapmak ve hobilerini mesleğe dönüştürmek isteyenler için geliştirilen eğitimler, sektöre profesyonel işgücü kazandırmanın en iyi yolu haline geliyor.





KADIN SAYISI ARTIYOR YAŞ ORTALAMASI DÜŞÜYOR

Yıllardır bu alanda kapsamlı eğitimler sunan Mutfak Sanatları Akademisi'nin (MSA) verileri de öngörüleri doğrular nitelikte. MSA verilerine göre; içinde bulunduğumuz dönemde özellikle aşçılık ve pastacılık eğitim kategorilerine talep artıyor, kadın adaylar çoğalıyor ve yaş ortalaması düşüyor.

Salgın dönemi ve sonrası istatistiklerini Hürriyet'le paylaşan MSA'nın verileri bir hayli çarpıcı.

Pandemiye rağmen Eylül 2020’de alınan aşçılık kaydının sayısının önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10 daha yükseldiği gözleniyor.

Verilere göre; mutfak sanatları eğitiminde, yüzde 100 doluluk ile eğitim programları açıldı. Kadın öğrenci sayısı bu program özelinde yüzde 40 daha fazla.

SALGIN YETİŞKİNLERİ DE MUTFAĞA İTTİ

18-25 yaş arası öğrenci sayısı Eylül 2019’da yüzde 63 iken Eylül 2020’de yüzde 54 olarak ölçülmüş. Yani 25 yaş ve sonrası, salgınla birlikte işin eğitimine yönelmiş.

İşte dikkat çeken verilerden öne çıkanlar:

*Eylül 2019’da lise mezunu yüzde 54 iken bu dönem yüzde 47 olarak seyretti. Üniversite ve yüksek lisans mezunlarının ilgisi arttığı görülüyor.

*Pandemi sonrasında da farklı illerden öğrenciler programlara katılmaya devam ediyor. Bu yıl Eylül ayında öğrencilerin yüzde 90’ı İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Eskişehir, Kocaeli ve Tekirdağ illerinden oldu.





PASTACILIĞA RAĞBET TAVAN YAPTI

*Şubat 2021 verilerine göre ise pandemi döneminde özellikle pastacılık ve aşçılık eğitimleri yüzde 50 oranındaki talep artışıyla başvuru listenin ilk sırasında yer aldı.

*Ekmek yapımına, sağlıklı beslenmeye yönelik workshop’lara yönelik eğilim de gelişti. Mutfak becerilerini geliştirmek, mutfakta yetkinleşmek ve doğru yemek yapabilmeyi öğrenmek için online ve fiziksel mutfak kurslarında eğitim gören daha çok sayıda insan var artık.

*MSA'ya göre; mutfak sanatlarına gösterilen ilgilinin yükselmesinde eğitim türlerinin farklılaşması ve yurtdışında çalışma olanaklarının olması da önemli bir rol oynuyor.

*Yeteneklerin keşfinin yanı sıra güzel bir maaşla dünya çapında kurumlarda istihdam edilebilme hedefi talebe 'olumlu' etki yapıyor.

*Ayrıca son dönemde Profesyonel Süperyat Şefliğini de ilgi üst düzeyde. MSA'ya göre; mutfak sanatlarını yalnızca restoranlarda çalışma ile değerlendirilmemesi gerekiyor.

*Meslek, her ne kadar restoran ve otel mutfağı ile öne çıksa da aslında ekipmanın olduğu, mutfağın kurulabildiği her yerde yapılabiliyor. Öte yandan mezuniyetlerinin ardından kendi lokasyonlarını açıp yöneten/işleten çok sayıda öğrenci veya işletme sahibi de eğitimlere katılımı artırıyor.



ÇOK SAYIDA ÖZEL AKADEMİNİN YANI SIRA DEVLET OKULLARI DA VAR

Şef olmak isteyenler için hemen her şehirde mutfak sanatlarına yönelik özel kurslar ve akademiler hizmet veriyor.

Bunların yanı sıra birçok devlet üniversitesinde de Gastronomi bölümü bulunuyor.

En çarpıcı olanı ise Eskişehir Anadolu Üniversitesi bünyesinde faaliyet sürdüren Açıköğretim Fakültesi'ndeki Aşçılık bölümü. Özellikle 'ikinci bir okul' tercini yapanlar için Açıköğretim Fakültesi'ndeki bölüm incelenmeye değer.

BELEDİYELERİN HALK EĞİTİM MERKEZLERİ DE REVAÇTA

İl ve ilçe belediyelerinin yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığının, halk eğitim merkezleri aracılığıyla düzenlediği 'ücretsiz' aşçılık kurslarına da katılım mümkün.

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