Havlupana asılı halde ölü bulunmuştu! Duygu'nun ölümünde kan donduran şüphe... Erkek arkadaşının DNA'sı bulundu, dosya cinayete döndü

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Olay, 3 Kasım 2022 tarihinde lüks bir sitede meydana geldi. Bir firmada pazarlama müdürü olarak çalışan Duygu Bölükbaş, erkek arkadaşı Emre Turan ile birlikte yaşadığı evin banyosunda havlupana çarşafla asılı halde ölü bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada Turan ile halası S.T. hem polise hem de aileye Bölükbaş'ın intihar ettiğini söyledi. İzmir Adli Tıp Şube Müdürlüğü Biyoloji İhtisas Dairesi'nden alınan raporda Duygu'nun tırnak örneklerinde ve tişörtünde Emre Turan'ın DNA'sının bulunduğu belirtildi.

İNTİHAR DOSYASI CİNAYETE DÖNDÜ

Bölükbaş'ın ailesi ve yakınları da verdikleri ifadelerde, Bölükbaş'ın intihara meyilli biri olmadığını belirtti. Soruşturmada site güvenlik görevlilerinin ifadesinde, Emre Turan'ın daha önce elinde bıçakla eve girmeye çalıştığı öğrenildi. Soruşturma sonunda elde edilen bilgi ve belgeler ışığında, olayın 'kasten öldürme' suçu olduğunun değerlendirilmesi üzerine Emre Turan hakkında geçen mart ayında gözaltı kararı çıkarıldı. Üzerine atılı suçlamaları reddeden Turan, olaydan yaklaşık 1,5 yıl sonra geçen 22 Mart'ta tutuklandı.

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'KENDİSİNİ ASMASI İÇİN YETERLİ YÜKSEKLİK YOK'

İddianamede; Bölükbaş'ın çarşaf ile kendini asmasının mümkün olmadığı, havlupanın bulunduğu duvar ve bu duvara bitişik yaklaşık 1 metre yükseklikte ahşap banyo tezgahı olduğu düşünüldüğünde, maktulün kendini asması için yeterli yüksekliğin olmadığına vurgu yapıldı. Bölükbaş'ın kendini serbest bıraktığında ayak uçlarının, dizlerinin ve hatta kalça kısmının tezgah üstüne temas edeceği iddianamede yer aldı. Savcı, Emre Turan için 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, sanığın halası S.T. içinse 'Yalan tanıklık' suçundan 4 yıla kadar hapis cezası isteminde bulundu. İddianame, İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

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İKİNCİ DURUŞMAYA 2 TANIK GELMEDİ

Sanıkların yargılanmalarına bugün devam edildi. İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ikinci duruşmaya tutuklu sanık Turan ve tutuksuz sanık S.T.'nin yanı sıra Bölükbaş'ın annesi Nuriye Bölükbaş, babası Selahattin Bölükbaş, kardeşleri, ailenin avukatı Levent Kayha, sanık avukatı Muhammet Emre Tayyar ile Bekir Sıtkı Hastürk, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri katıldı. Mahkeme başkanı dinlenilmesine karar verilen iki tanığın gelmediğini belirtip, anne Nuriye Bölükbaş'a söz verdi.

'HAK ETTİĞİ CEZAYI ALSIN'

Nuriye Bölükbaş, "Hak ettiği cezayı alsın. Sürekli kavga ediyorlardı. Sürekli şiddet vardı. Bizleri de rahatsız ediyordu. Tehdit ediyordu. Son mesajında 'Kızınızı gelip alın yoksa ölüsünü alırsınız' demişti. Bu mesajdan sonra evliliğe karşı çıktık. En son kafe açmışlardı. Şahıs orada uyuşturucu satıyormuş. Kızım şiddet görürken 13 yaşındaki oğlunun polisi aradığı ihbar var. Kızım korktuğu için şikayette bulunamamış. Oğluyla tehdit ediliyordu. 'Ne olursa bana olsun. Yaşadığım acıyı başkaları yaşamasın' deyip kendini feda etti. Bile bile ölüme gitti'' dedi. Baba Selahattin Bölükbaş da "İçimizin ateşi sönmüyor. En ağır cezayı alsın. Adalete güveniyorum" diye konuştu.

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'ALNIM AK, KATİL DEĞİLİM'

Bölükbaş ailesinin ardından söz verilen sanık Emre Turan, suçsuz olduğunu savundu. Turan, "Algı operasyonu yapıyorlar. Katil olmadığımı daha önce de söyledim. Beni cani, katil yaptılar. Haberlere verdiler. Kendi vicdanlarını temizlemeye çalışıyorlar. Ne olursa olsun hak ortaya çıkacak. Bu suçu işlemedim. Birbirimizi çok seviyorduk. Kıskançlık vardı. Yer yer tartışmalar yaşıyorduk. İfade verenlerden hangileri benim şiddet uyguladığımı görmüştür? Anlamıyordu, dinlemiyordu. Kadına şiddete karşıyım. Onu yaşatmak için mücadele ederken düştüğüm durum; 11 ay hapiste yatmak. Hiç korkmuyorum. Alnım ak, Türk milleti de duysun katil değilim" dedi.

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DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşmada söz verilen aile avukatı sanığın tutukluluk halinin devamını talep ederken, sanık avukatı beraat talebinde bulundu. Savunmaların ardından ara karar açıklandı. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve tanıkların zorla getirilmesine hükmedip, duruşmayı 27 Mart'a erteledi. (DHA)