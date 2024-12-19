HAVELSAN'dan dolandırıcılık uyarısı

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Şirketin sosyal medya hesabı üzerinden 'Sahte Yatırım Fırsatları' dolandırıcılığına karşı yapılan uyarıda, şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medyada, internet ortamında ve/veya mesajlaşma uygulamalarında, 'Neden HAVELSAN'a yatırım yapmalısınız?' mesajıyla HAVELSAN ismi kullanılarak dolandırıcılık amaçlı sahte internet siteleri oluşturulduğu ve dolaşıma sokulduğu anlaşılmıştır. Değerli vatandaşlarımızın bilmesini isteriz ki; HAVELSAN Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na bağlı bir şirkettir. HAVELSAN, sahte paylaşımlarda iddia edildiği şekilde herhangi bir yatırım fırsatı sunmamaktadır. Aziz Milletimizin savunma sanayimize duyduğu sarsılmaz güveni istismar ederek dolandırıcılık yapmaya yönelik oluşturulan sahte internet siteleri ve paylaşımlar hakkında hem vatandaşlarımızın mağduriyetinin önüne geçmek hem de şirketimizin maddi ve manevi haklarını korumak amacıyla yasal süreç tarafımızdan başlatılmıştır. HAVELSAN'ın resmi internet sitesi ve sosyal medya kanallarından yapılan açıklamalar dışındaki hiçbir açıklamayı dikkate almamanız hususunu bilgilerinize sunarız."