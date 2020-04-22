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Gündem
Kadir ÇELÄ°K/NURDAÄžI (Gaziantep) (DHA)
Haber GiriÅŸ: 22.04.2020 - 19:35,Son GÃ¼ncelleme:

Havaya rastgele ateÅŸ açan kiÅŸi yakalandÄ±

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Havaya rastgele ateÅŸ açan kiÅŸi yakalandÄ±
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Gaziantep'in NurdaÄŸÄ± ilÃ§esinde M.G. (39) av tÃ¼feÄŸi ile etrafa rastgele ateÅŸ aÃ§arken, gÃ¼venlik korucusu ayaÄŸÄ±na isabet eden saÃ§malarla yaralandÄ±. M.G. polis ekiplerince yakalanÄ±p gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Olay, Ã¶ÄŸleden sonra ilÃ§eye baÄŸlÄ± Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Epilepsi hastasÄ± M.G., av tÃ¼feÄŸiyle etrafa bir anda rastgele ateÅŸ aÃ§maya baÅŸladÄ±. Mahalleli durumu polise bildirildi. Olay yerine gelen ekipler, Ã§evrede gÃ¼venlik Ã¶nlemi alarak M.G.'ye elindeki tÃ¼feÄŸi bÄ±rakmasÄ±nÄ± ve teslim olmasÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Ancak polisi dinlemeyen M.G. rastgele ateÅŸ aÃ§maya devam etti.

Polis bunun Ã¼zerine zÄ±rhlÄ± araÃ§larla M.G.'nin etrafÄ±nÄ± sararak sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±. Bu sÄ±rada bir polis memuru M.G.'nin bir anlÄ±k dalgÄ±nlÄ±ÄŸÄ±ndan faydalanarak Ã¼zerine atlayÄ±p etkisiz hale getirdi. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ifadesi alÄ±nmak Ã¼zere Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼'ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

M.G.'nin Ã§evreye aÃ§tÄ±ÄŸÄ± ateÅŸ sÄ±rasÄ±nda olaya mÃ¼dahale etmeye Ã§alÄ±ÅŸan bir gÃ¼venlik korucusunun ise ayaÄŸÄ±na isabet eden saÃ§malarla yaralandÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

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Havaya rastgele ateÅŸ aÃ§an kiÅŸi yakalandÄ±

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