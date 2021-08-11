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Gündem
Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)
Haber Giriş: 11.08.2021 - 13:56 | Son Güncelleme:

Havaya ateş açtı, sosyal medyada paylaştı! 48 bin 700 TL ceza uygulandı

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Havaya ateş açtı, sosyal medyada paylaştı! 48 bin 700 TL ceza uygulandı

Gaziantep'te, park halindeki araçtan tabancayla havaya ateş açan ve bu anları, sosyal medyada, canlı yayın sırasında paylaşan M.Ç. (21), silahlarıyla, jandarma tarafından yakalandı. Gözaltına alınan ve ardından serbest bırakılan M.Ç.'ye 48 bin 700 TL idari ceza verildi.

Olay, 3 Ağustos'ta, Battal Mahallesi'nde meydana geldi. Jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede, M.Ç.'nin araçta, tabancayla havaya rastgele ateş ettiği anların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşması üzerine harekete geçti.

Sosyal medya kullanıcılarının da tepkisini çeken görüntüleri inceleyen ekipler, şüpheliyi tespit edip, evinde yakaladı.

Evde yapılan aramada bir tabanca ve bir de av tüfeği ele geçirildi. Karakoldaki işlemlerinin ardından serbest bırakılan M.Ç.'ye Gaziantep Valiliği tarafından 48 bin 700 TL idari ceza uygulandı.

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