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Adem AKATİN/ARDEŞEN (Rize), (DHA)
Haber Giriş: 24.04.2020 - 14:34,Son Güncelleme:

Havaya açılan ateş sırasında evin camına mermi isabet etti

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Havaya açılan ateş sırasında evin camına mermi isabet etti
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RİZE’nin Ardeşen ilçesinde bazı vatandaşlar, ramazan ayının gelişini havaya ateş ederek kutladı. Bu sırada bir evin camına kurşun isabet etti.

Ardeşen ilçesinde dün akşam ezanı okunduktan sonra bazı mahallelerde silah ve havai fişek sesleri yankılandı. Ramazan ayının başlangıcı nedeniyle bazı kişilerin silahla rastgele havaya ateş ederek kutlama yaptıkları belirtildi. Yeni Mahalle'de bir evin camına mermi isabet etti. Can kaybı ve yaralananın olmadığı olayda camda hasar oluştu. Ev sahibi, polise giderek şikayetçi oldu.

Polis, rastgele havaya ateş açanları tespit etmeye çalışıyor.

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