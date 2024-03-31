Havasızlıktan 2’si öldü... Akaryakıt tankerinde 52 kaçak göçmen

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Ekipler, arama yaptığı tankere gizlenmiş Afgan uyruklu göçmenler buldu. Havasız kalan göçmenler tankerden çıkarıldı. Yapılan kontrolde tankerden çıkarılan 52 kaçak göçmenden 2’sinin öldüğü belirlendi. Havasızlıktan dolayı nefes almakta zorlanan 7 göçmen ise kentteki çeşitli hastanelere gönderildi. 43 kaçak göçmen ise işlemleri yapılmak üzere Yeşilvadi Şehit Ersan Gürpınar Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Polis, aralarında tanker sürücüsünün de bulunduğu 3 kişiyi gözaltına aldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.