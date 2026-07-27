Havamız da suyumuz da ısınıyor

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Küresel ısınma nedeniyle su kaynaklarında azalma, şiddetli kuraklık ve orman yangını riskinin arttığı öne sürülen Türkiye'de 55 yıl öncesine göre hava ve deniz suyu sıcaklığı da artış gösterdi. 1970-1980 ile 1981-1991 yılları arasında 12.7 derece olan ortalama sıcaklık, 1992-2002 yılları arasında 13.1 dereceye, 2003-2013 yılları arasında 13.6 dereceye, 2014-2025 yılları arasında ise 14.4 dereceye yükseldi.

DENİZLERDEKİ ARTIŞ...

Türkiye’de 4 denizde ortalama su sıcaklığı 55 yıl öncesine göre 1.3 ila 2.2 derece civarında arttı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Akdeniz'de ortalama deniz suyu sıcaklığı 55 yıl öncesine göre 1.3 derece yükseldi. Ege Denizi'nde 1970-1980 yılları arasında ortalama deniz suyu sıcaklığı 18.2 dereceyken, 2014-2025 yılları arasında 19.8 derece oldu. Marmara'da ise ortalama deniz suyu sıcaklığı 1970-1980 yılları arasında 15 dereceydi. Bu rakam 2014-2025 yılları arasında 17.2 derece olarak ölçüldü. 1970-1980 yılları arasında ortalama deniz suyu sıcaklığı Karadeniz’de 15.1 dereceydi. 2014-2025 yılları arasında ise 16.5 dereceye çıktı."