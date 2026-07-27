×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Havamız da suyumuz da ısınıyor

Güncelleme Tarihi:

#Hava Sıcaklığı#Deniz Suyu Sıcaklığı#Küresel Isınma
Havamız da suyumuz da ısınıyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2026 07:00

55 yılda Türkiye’de hava sıcaklığı ortalaması 1.7 derece, deniz suyu sıcaklığı ortalaması Marmara’da 2.2, Akdeniz’de 1.3, Ege’de 1.6, Karadeniz’de 1.4 derece arttı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Küresel ısınma nedeniyle su kaynaklarında azalma, şiddetli kuraklık ve orman yangını riskinin arttığı öne sürülen Türkiye'de 55 yıl öncesine göre hava ve deniz suyu sıcaklığı da artış gösterdi. 1970-1980 ile 1981-1991 yılları arasında 12.7 derece olan ortalama sıcaklık, 1992-2002 yılları arasında 13.1 dereceye, 2003-2013 yılları arasında 13.6 dereceye, 2014-2025 yılları arasında ise 14.4 dereceye yükseldi.

DENİZLERDEKİ ARTIŞ...

Türkiye’de 4 denizde ortalama su sıcaklığı 55 yıl öncesine göre 1.3 ila 2.2 derece civarında arttı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Akdeniz'de ortalama deniz suyu sıcaklığı 55 yıl öncesine göre 1.3 derece yükseldi. Ege Denizi'nde 1970-1980 yılları arasında ortalama deniz suyu sıcaklığı 18.2 dereceyken, 2014-2025 yılları arasında 19.8 derece oldu. Marmara'da ise ortalama deniz suyu sıcaklığı 1970-1980 yılları arasında 15 dereceydi. Bu rakam 2014-2025 yılları arasında 17.2 derece olarak ölçüldü. 1970-1980 yılları arasında ortalama deniz suyu sıcaklığı Karadeniz’de 15.1 dereceydi. 2014-2025 yılları arasında ise 16.5 dereceye çıktı."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hava Sıcaklığı#Deniz Suyu Sıcaklığı#Küresel Isınma

BAKMADAN GEÇME!