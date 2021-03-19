Havalimanındaki Çanakkale türküsü unutulmadı

Boğaziçi Caz Korosu’nun da şefliğini üstlenen Masis Aram Gözbek, sosyal medyada 18 Mart nedeniyle yeniden paylaşım rekorları kıran video için “Önemli olan o anı yakalamaktı” diyerek şöyle devam etti: “İlk ben söylemeye başladım ardından erkekler ve kadınlar toplanarak eseri seslendirdik. Eseri koro olarak çok hissederek söylüyoruz. Askerlerimiz aklımıza geliyor. Bu topraklar uğruna canını feda eden insanları hissederek seslendirince havalimanındaki insanlar da bir anda etrafımızda toplanmaya başladı. Koronun yanına gelerek türküye katılanlar, kitlenip gözlerini bizden ayırmayanlar oldu. Etrafımızda bir çember oluştu. Böyle bir şeyi hissetmek ve hissettirebilmek büyük bir nimet. Böyle anlamlı bir anma için bir araya gelmek çok değerliydi. Günlük hayat koşturmasında unutuyoruz bu toprakların nasıl kazanıldığını. Onlar sayesinde bu topraklarda özgürce yaşayabiliyoruz ve bir şeylerin mücadelesini verebiliyoruz. Aradan 3 yıl geçmesine rağmen hâlâ çok güzel yorumlar alıyoruz.”

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