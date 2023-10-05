Yurt dÄ±ÅŸÄ±na kaÃ§Ä±rmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken yakalanmÄ±ÅŸtÄ±... BelÃ§ikalÄ± kadÄ±n iÃ§in 12 yÄ±la kadar hapis istemi

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TÃ¼rkiye'ye tatil iÃ§in gelen BelÃ§ikalÄ± Kim ve Warre Mergits Ã§ifti, 16 EylÃ¼lâ€™de Ã¼lkelerine dÃ¶nmek iÃ§in geldikleri Antalya HavalimanÄ±'nda valizlerinde bulunan, kÄ±yafet ve poÅŸete sarÄ±lÄ± 3 taÅŸtan ÅŸÃ¼phelenilmesi nedeniyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. TaÅŸlarÄ±n, Antalya MÃ¼ze MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nce yapÄ±lan incelemesinde, Roma dÃ¶nemine ait olduÄŸu belirlendi. Turist Ã§ift, adli kontrolle serbest bÄ±rakÄ±lÄ±rken, yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ± getirildi.

'SÃœSLEME UNSURU OLARAK KULLANILMAKTADIR'

Antalya Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan Ã§iftten Kim Mergits hakkÄ±nda, 'KÃ¼ltÃ¼r ve Tabiat VarlÄ±klarÄ±nÄ± Koruma Kanunu'na muhalefet' suÃ§lamasÄ±yla iddianame hazÄ±rlandÄ±. Antalya 4. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi tarafÄ±ndan kabul edilen iddianamede, Antalya MÃ¼ze MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan rapora yer verildi.

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1 bezeli mermer parÃ§a ile 2 mimari parÃ§anÄ±n incelemesine yer verilen iddianamede, â€œBezemeli mermer parÃ§anÄ±n Ã¼zerinde, merkezinde haÃ§Ä± andÄ±ran stilize rozet motiflerinin benzeri, DoÄŸu Roma dÃ¶nemi dinsel mimaride antik yapÄ± elemanlarÄ±nda bir sÃ¼sleme unsuru olarak kullanÄ±lmaktadÄ±r. 2 mermer parÃ§anÄ±n bir yÃ¼zÃ¼nÃ¼n perdahlÄ± oluÅŸu, diÄŸer yÃ¼zÃ¼nde ise zemine baÄŸlamak iÃ§in kullanÄ±lan harÃ§ kalÄ±ntÄ±sÄ± gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda iki mermer parÃ§asÄ±nÄ±n Roma ya da DoÄŸu Roma dÃ¶nemi antik yapÄ±larÄ±nÄ±n zeminlerinde kullanÄ±lan mermer zemin kaplama parÃ§alarÄ± olduÄŸunu ifade etmek mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r" ifadelerine yer verildi. Ä°ddianamede ayrÄ±ca, 1 bezeli mermer parÃ§a ile 2 mimari parÃ§anÄ±n 2863 sayÄ±lÄ± KÃ¼ltÃ¼r ve Tabiat VarlÄ±klarÄ±nÄ± Koruma Kanunu kapsamÄ±na giren eserlerden olduÄŸunun tespit edildiÄŸi belirtildi.

OLAYIN TEÅžEBBÃœS AÅžAMASINDA KALMASININ DEÄžERLENDÄ°RÄ°LMESÄ° TALEP EDÄ°LDÄ°

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Ä°ddianamede, Kim Mergits'in ifadesi, dÃ¼zenlenen raporlar ve tÃ¼m dosya kapsamlÄ± deÄŸerlendirildiÄŸinde, ÅŸÃ¼phelinin yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± yasaklÄ± eserlerden olan parÃ§alarÄ± yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±karmaya teÅŸebbÃ¼s ederek, atÄ±lÄ± suÃ§u iÅŸlediÄŸi kaydedildi. ÅžÃ¼pheli Kim Mergits'in, KÃ¼ltÃ¼r ve Tabiat VarlÄ±klarÄ±nÄ± Koruma Kanunu 68â€™inci maddesi gereÄŸince 12 yÄ±la kadar hapis ve 5 bin gÃ¼ne kadar adli para cezasÄ± ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± talep edildi. Ä°ddianamede ayrÄ±ca olayÄ±n teÅŸebbÃ¼s aÅŸamasÄ±nda kalmasÄ±nÄ±n deÄŸerlendirilmesi talep edildi. ÅžÃ¼pheli Mergits, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kacak.Â

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