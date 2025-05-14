Havalimanında yakalandı! Evinden servet çıktı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurtdışından yasadışı yollarla değerli taş getirerek iç piyasaya sürmeye çalışan kaçakçılık şebekesine yönelik yürüttüğü çalışmalarda, İstanbul Havalimanı’nda bir şüpheliyi takibe aldı. Hareketlerinden şüphelenilen şahıs, 12 Mayıs günü yurda giriş yaptığı sırada durduruldu. Üst aramasında 58 gram pırlanta ve altın takılar ele geçirildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler söz konusu değerli taşların yasadışı yollardan Türkiye’ye sokularak merdiven altı diye tabir edilen yöntemlerle piyasaya sürülmeye çalışıldığını belirledi. Şüphelilerin bu yöntemle haksız kazanç elde etmeyi planladığı tespit edildi.

EVİNDE 151 KİLO 361 GRAM PIRLANTA

Çalışmaların devamında, şüpheli Fatih’te bulunan ikamet adresine operasyon düzenlendi. Operasyonda bir şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 250 milyon lira olan 151 kilo 361 gram pırlanta, zümrüt, yakut, kuvars, sedef ve ametist gibi değerli taşlar ile 940 adet taş işlemeli kolye, yüzük ve küpe ele geçirildi.