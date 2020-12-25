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Gündem
Orhan AŞAN/VAN, (DHA)
Haber Giriş: 25.12.2020 - 10:47 | Son Güncelleme:

Havalimanında uyuşturucuyla yakalanan Türkmenistan uyruklu gözaltına alındı

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Havalimanında uyuşturucuyla yakalanan Türkmenistan uyruklu gözaltına alındı
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VAN'dan İstanbul'a gitmek için Ferit Melen Havalimanı'na gelen Türkmenistan uyruklu G.T.’nin valizinde 2 kilo 92 gram metanfetamin ele geçirildi.

Havalimanında uyuşturucuyla yakalanan Türkmenistan uyruklu gözaltına alındı
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Van'dan İstanbul'a gitmek için Ferit Melen Havalimanı'na gelen Türkmenistan uyruklu G.T.'nin şüphe üzerine polis tarafından üstünde ve valizinde arama yapıldı. Aramada valizde iki parça halinde 2 kilo 92 gram metamfetamin ele geçirdi. Gözaltına alınan G.T.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.

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