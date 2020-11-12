Havalimanında şüpheli yolcunun üzerinden 100 cep telefonu çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü'nde görevli polis ekipleri, pazartesi günü saat 23.15 sıralarında Kuveyt'ten gelen bir yolcudan şüphelendi. Gümrüklü saha çıkışında durumundan şüphelenilerek durdurulan Mısır pasaportlu A. E. M. S. isimli yolcunun polis ekipleri üstünü aradı. Yapılan üst aramasında, korse ile üzerine sarılmış şekilde çeşitli marka ve modellerde 100 adet cep telefonu tespit etti. Cep telefonlarına el konulurken, A.E.M.S. isimli şüpheli gözaltına alındı. Yaşanan olay havalimanının güvenlik kameralarına yansırken, şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.