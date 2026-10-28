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Havalimanında şüpheli yolcunun midesinden 322 gram metamfetamin çıktı

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#İzmir#Adnan Menderes Havalimanı#Metamfetamin
Havalimanında şüpheli yolcunun midesinden 322 gram metamfetamin çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2026 19:37

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda polisin şüphe üzerine sağlık kuruluşuna sevk ettiği yolcunun midesinde 47 kapsül halinde toplam 322 gram metamfetamin bulundu. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nın iç hatlar bölümünde şüpheli hareketler sergileyen kişiyi takibe aldı. Bir süre sonra durdurulan şüpheli, detaylı beden incelemesi için sağlık kuruluşuna sevk edildi. Sağlık merkezinde uzman ekiplerin gözetiminde yapılan iç beden muayenesinde, şüphelinin midesinde 47 kapsül halinde toplam 322 gram ağırlığında metamfetamin bulundu. Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Havalimanında şüpheli yolcunun midesinden 322 gram metamfetamin çıktı

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#İzmir#Adnan Menderes Havalimanı#Metamfetamin

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