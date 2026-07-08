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Havalimanında polise bıçaklı saldırı; 4 yaralı

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#Havalimanı#Polis Saldırısı#Adnan Menderes
Havalimanında polise bıçaklı saldırı; 4 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2026 19:25

İZMİR Adnan Menderes Havalimanı'nda çıkan arbedede akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen H.K. (45), 1'i komiser 4 polisi bıçakla yaraladı.

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Olay, saat 00.30 sıralarında Adnan Menderes Havalimanı iç hatlar gelen yolcu katında meydana geldi. Havalimanına elinde iki bıçakla gelen H.K., polis ekiplerince gözaltına alınmak istenirken arbede yaşandı. Arbedede 1 komiser ve 3 polis memuru, hafif yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, yaralı polisleri tedbir amaçlı Gaziemir Nevvar Salih İşgören Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralı 4 polis, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Şüpheli H.K., gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken; H.K.'nin ruh sağlığı tedavisi gördüğü ve akli dengesinin yerinde olmadığı belirtildi.

TUTUKLANDI

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İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda çıkan arbedede 1'i komiser 4 polisi bıçakla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan H.K. (45), sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

 

 

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#Havalimanı#Polis Saldırısı#Adnan Menderes

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