Havalimanında cenazeler karıştı, aileler şoke oldu

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Mersin’de yaşamını yitiren Ekrem Benkli’nin (83) cenazesi Erzurum’a götürülmek üzere Adana’da havalimanına teslim edildi. Burada yapılan barkodlama hatası nedeniyle Benkli’nin cenazesi ile Muş ve Bursa’ya götürülecek 2 cenaze karıştı. Muş’a gönderilmesi gereken cenaze Bursa’ya, Bursa’ya gitmesi gereken Erzurum’a, Erzurum’a gitmesi gereken de Muş’a gönderildi. Erzurum’da babası Ekrem Benkli’yi gasilhaneye götüren Mehmet Ercan Benkli (47), tabutu açınca başka bir cenaze ile karşılaştı. Şoke olan aile, yetkilileri arayarak durumu bildirdi. Yetkililerin devreye girmesiyle karışıklık giderilip cenazeler memleketlerine gönderilerek defnedildi.



