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Havalimanında cenazeler karıştı, aileler şoke oldu

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#Mersin#Cenaze#Erzurum
Havalimanında cenazeler karıştı, aileler şoke oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2023 07:00

Mersin’de 3 kişinin cenazesi havalimanında karıştırılıp farklı illere gönderilince tabutları açan aileler şoke oldu.

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Mersin’de yaşamını yitiren Ekrem Benkli’nin (83) cenazesi Erzurum’a götürülmek üzere Adana’da havalimanına teslim edildi. Burada yapılan barkodlama hatası nedeniyle Benkli’nin cenazesi ile Muş ve Bursa’ya götürülecek 2 cenaze karıştı. Muş’a gönderilmesi gereken cenaze Bursa’ya, Bursa’ya gitmesi gereken Erzurum’a, Erzurum’a gitmesi gereken de Muş’a gönderildi. Erzurum’da babası Ekrem Benkli’yi gasilhaneye götüren Mehmet Ercan Benkli (47), tabutu açınca başka bir cenaze ile karşılaştı. Şoke olan aile, yetkilileri arayarak durumu bildirdi. Yetkililerin devreye girmesiyle karışıklık giderilip cenazeler memleketlerine gönderilerek defnedildi.

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#Mersin#Cenaze#Erzurum

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